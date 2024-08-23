警政署與各部會、116家保全業者共同舉辦研討會。（翻攝照片／林郁平台北傳真））

為促進保全業體制完善，推廣企業誠信及社會責任理念，加強公私部門合作交流，使保全業成為保障民眾生命財產及維護社會治安的助力，警政署今（23）日，在政治大學公共行政及企業管理教育中心，舉辦「保全業企業服務廉政平臺暨誠信經營研討會」，除法務部長鄭銘謙、內政部長劉世芳、廉政署長馮成、警政署長張榮興、勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉、數位發展部數位產業署主任秘書黃雅萍等人蒞會外，包含共同主辦單位中興保全科技股份有限公司董事長林建涵、台灣新光保全股份有限公司董事長吳昕東、協辦機關刑事局及各地警察局局長或副局長，以及全國各地116家保全業者，總計300餘人參加。

內政部長劉世芳表示，本次研討會是公私部門雙向溝通意見交換的平台，特別感謝兩位保全業龍頭公司董事長的熱情協助。警察無法隨意進入社區大樓，保全業則能協助警察維持社會的安定，台灣現在是亞洲治安最好的國家之一，除了警察機關的努力外，沒有保全業的協助，國內的社會治安無法這麼好。透過公私部門協力及平台，希望業者能落實保全相關法令，讓社區居民更平安、社會更安定。

警政署長張榮興表示，現階段國家社會安全維護有三大目標，第一為社會韌性，保全業未來或許可在災難救助上扮演重要角色，第二為科技AI運用，保全業面臨人力需求問題，大多能透過科技與AI的協助進行運作，第三為企業主題經營概念的健全，包括人員管理、運用和執行，都是社會穩定前進的重要力量。

台灣新光保全股份有限公司董事長吳昕東、中興保全科技股份有限公司總管理處法務室經理吳政直及東京都保全股份有限公司總經理林錫勳，分享「行動創新-AI保全」、「保全業未來發展與方向」及「保全業倫理思維與誠信實踐」等議題；活動中亦安排意見交流時間，增進政府部會與保全業者的溝通互信，激勵彼此由監督關係邁向夥伴關係，共同創造安全、誠信、進步的優質社會。

警方表示，為了更有效保障民眾生命財產安全與協助維護社會安定，兼顧公共利益並實現社會福祉，除了由主管機關訂定相關規範並加強輔導管理之外，如果保全業能融合企業誠信的價值理念，型塑優質的企業倫理，必定能夠增進服務品質，健全經營體制，進而提升產業整體之競爭力，同時也能增進民眾對於保全業的信賴，使保全業得以永續發展。