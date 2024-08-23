台灣非都市土地更正編定自1976年接受申請變更正，期限到明年4月底停辦，台南市地政局提醒屋主別讓權益睡著，快拿證明向地政事務所申請更正，一旦超過期限未申請，以後房子若要重建就必須比照農地，限制十分嚴格。

區域計畫法規定，地主若能在編定前或公告編定期間提出變更使用的合法證明，地目就可辦理更正編定。

台灣有許多1976年以前蓋在農地上的三合院，屋主若能在明年4月底前，向地政單位提出「水費、電費、稅籍、戶籍」4種證明任何1種資料，申請更正編定，經審核通過，就能更正確認為建地。

一旦屋主錯失期限機會，現有房屋仍可續住，修繕也無礙，但若要重建，恐怕就得被視為農舍而非住宅，在興建時會有更嚴格的限制，如建蔽率。

台南市地政局表示，有資格的屋主可向航測中心申請1976年以前的航照圖，若影像不清，可花錢請航測單位作影像處理，加工標註住宅。

拿到航照圖後，再申請水、電、稅籍或戶籍證明任1種，向地政事務所申請更正編定，地政人員會與屋主一同現地確認房屋是否為合法舊建築，並測量繪製圖說。台南市地政局表示，此舉是要釐清住宅是否真正為1976年以前使用的住家，若是新建房舍或雞舍、豬圈也需排除。

台南市地政局表示，這項更正編定法規已長期宣導48年，仍有少部分人尚未變更編定，因這項資格政府無法主動認定通知，需屋主自行檢視再由地政人員審核，提醒民眾期限明年4月底將屆，別讓權益睡著。