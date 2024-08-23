報導稱，在中央發布多個文件之前，一些地方已經開始探索改革招商引資模式，但整體占比不算大。一位為地方政府做招商方案的專業人士透露，「從縣域來看，真正啟動改革的區縣還不到5％，建立招商公司的更是鳳毛麟角，但改革是大勢所趨，目前大家都在摸著石頭過河。」