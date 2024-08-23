報導稱，在中央發布多個文件之前，一些地方已經開始探索改革招商引資模式，但整體占比不算大。一位為地方政府做招商方案的專業人士透露，「從縣域來看，真正啟動改革的區縣還不到5％，建立招商公司的更是鳳毛麟角，但改革是大勢所趨，目前大家都在摸著石頭過河。」
陸地方裁撤招商部門 建立招商公司？業內人士：僅為少數
陸媒證券時報報導，近期有消息稱，山東、江蘇、安徽等省份已經有地區開始裁撤地方招商部門、取消基層招商指標，以及探索建立招商公司等新的招商引資模式。
陸媒證券時報報導，近期有消息稱，山東、江蘇、安徽等省份已經有地區開始裁撤地方招商部門、取消基層招商指標，以及探索建立招商公司等新的招商引資模式。
報導稱，在中央發布多個文件之前，一些地方已經開始探索改革招商引資模式，但整體占比不算大。一位為地方政府做招商方案的專業人士透露，「從縣域來看，真正啟動改革的區縣還不到5％，建立招商公司的更是鳳毛麟角，但改革是大勢所趨，目前大家都在摸著石頭過河。」
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