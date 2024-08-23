海基會董事長一職懸缺近兩個月，暫由海基會副董事長許勝雄代理，近期多家媒體透露，新任董事長將由前監委吳豐山接任，人事案將於9月6日由海基會董監事會正式通過。對此，海基會副董事長兼祕書長羅文嘉表示，尚未收到相關訊息，當天董監事會也未見有這項議程。

近期多家媒體稱，吳豐山將接任海基會董事長。羅文嘉23日在海基會背景說明會表示，海基會董事長的任命屬於總統、行政院、陸委會決定，若有確認，會將訊息告訴海基會董事會，其後在依程序召開董監事會議。「目前我沒有收到任何相關訊息」。

至於有媒體稱新任董事長人事案將於9月6日由海基會董監事會正式通過，羅文嘉對此指出，目前並未看到當天定期舉行的董監事會議中有這項議程。

1945年出生的吳豐山，1968年在政大政治系讀書時，開始在《自立晚報》從事新聞工作，曾兩度當選國大代表，並出任公共電視台董事長、監察委員等職。吳豐山著述頗豐，包括《今日台灣農村》、《台灣社會心理改造論》、《論台灣及台灣人》及小說《台灣1999》等，多聚焦本土議題。

儘管政治色彩濃厚，但吳過去在媒體專欄提到，他曾告訴賴清德，「我從20年前就白紙黑字主張兩岸分立、和平非戰、共存共榮、互利互惠」；2021年疫情期間，陸方計畫對台捐贈疫苗，吳豐山曾表示，「無論是日本、美國還是中國回報我們的疫苗，都應該樂意接受」，並指刻意區隔是「政治凌駕防疫」。