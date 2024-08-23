2024年U23世界盃棒球賽將在9月6日中國大陸紹興開打，中華隊最後備戰階段以賽代訓，連2戰演練突破僵局制，終場以6比4擊敗新北禾聯隊。「火球男」張峻瑋中繼2局無失分，但因為體重掉了9公斤、最快球速「僅」148公里，接下來要繼續增重找回球速，繼續拚旅外。

張峻瑋高中最快球速就有156公里，一直有旅外夢的他這次入選U23中華隊，先前與球隊到美國與NCAA打交流賽、捷克棒球週與荷蘭哈連盃收穫滿滿。這次也是他升上成棒後首次國際賽，教練團將他定位為先發。

這段時間以賽代訓，張峻瑋有不少收穫，從比賽中看到其他各國選手的優點，成棒層級的打者選球更好，他特別點名日本球員的棒子很黏，美國同年齡的投手有很多「怪物」，球速、球質跟控球在面臨危機時都可以很輕鬆解決。

今天張峻瑋在練習賽中中繼登板2局、最快球速148公里，他透露自己體重掉了9公斤，可能自己還沒習慣升上大學、進入中華隊後體能跑步的量變更多，所以體重直直落，也連帶影響到球速，接下來他要趕快把體重吃回來，讓球速回到之前的狀態、甚至是突破，繼續朝旅外目標前進。