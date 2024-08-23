嘉義縣劉姓男子懷疑吳姓妻子感情不忠，常吵架而分居，今年7月12日兩人回劉家與孩子相聚，劉母半夜發現兒子以沾溼乙醚毛巾摀住妻子口鼻並掐脖子，驚嚇不已，制止兒子行凶，劉男向到場員警自首被移送，嘉檢依殺人未遂罪嫌起訴。

檢警調查，劉男與吳姓妻子念高中時就交往、相戀而結婚，婚後生育1名1歲多的兒子，但近來夫妻常因故吵架，劉男在台中租屋工作，吳女回娘家住，兒子交由公婆照顧，假日夫妻才回劉家與孩子相聚。

起訴書指出，7月12日周五晚上劉男與吳女回到劉家，2人又吵架，吳女回房間休息，劉母睡到隔天凌晨，聽到兒媳臥房有異常聲響，她睡眼惺忪去察看，發現吳女被掐住脖子，極力掙扎，斥喝兒子並制止，劉男才罷手。

經調查，劉男因懷疑妻子對婚姻不忠，打算殺害妻子後再自殺，劉男用沾溼乙醚的毛巾摀住吳女口鼻，因吳女極力欲掙脫，劉男再用手掐住她的脖子，並將罐裝乙醚直接倒在吳女臉上，幾乎無法呼吸的吳女驚恐萬分，奮力抵抗、呼救，才引來劉母察看，吳女送醫急救後死裡逃生。

警方獲報到場處理，劉男坦承犯行，並現場住家找到劉男的遺書，依殺人未遂罪嫌移送嘉義地檢署。

檢方偵結認為，乙醚能抑制大腦功能、影響呼吸、心跳運作，會導致死亡，且劉男還用力掐住吳女的脖子，明顯有殺人犯意，依殺人未遂罪起訴劉男。

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