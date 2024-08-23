民進黨苗栗縣議員陳光軒22日上午酒駕肇事，駕車推撞前方車輛被逮移送法辦，酒測值0.32。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨籍苗栗縣議員陳光軒，22日上午駕車行經苗栗縣頭份市中華路時，因手機響起一時分神，推撞前方轎車，轄區頭份警分局員警到場處理，依程序對陳光軒酒測，竟然發現陳光軒酒測值為0.32超標，陳光軒經警方帶回偵詢移送法辦後，23日在臉書上揭露此事並道歉，他聲稱是前一夜與友人前往頭份市一家酒吧喝了2杯濃洌的調酒，沒想到睡了一覺身體酒精還未消退，他會面對相關法律訴追，並主動向大眾道歉。

頭份警分局頭份所是在22日上午8時18分，接獲民眾報案指稱頭份市中華路有交通事故，頭份所員警前往處理，發現竟是民進黨籍苗栗縣議員陳光軒駕車 由後推撞一名民眾車，雙方均未受傷，員警經對雙方酒測，結果發現陳光軒有酒精反應，酒測值為0.32，警方隨依規將陳光軒帶回派出所偵詢，依公共危險罪移送苗栗地檢署偵辦。

陳光軒於23日下午3點左右在個人臉書上揭露此事，並向大眾道歉，陳光軒在臉書上表示，「昨天上午，我8點多一如往常出門開始一天的工作，因塞車車速非常慢，手機剛好響起我低頭看了一下一時不察輕輕碰到了前車，當下我立刻下車向對方表明身分並道歉，我會負起責任並撥電話給頭份派出所陳所長請他們依照程序協助我們處理車禍，當下員警到場我也立刻就配合做酒測，沒想到我的酒測值是超標狀態0.32，我自己很意外，但我很坦然的面對並表示完全配合後續作業。」

陳光軒在臉書上解釋自己為何會有酒精反應，是因為「應是在前一晚下班後我和友人有到酒吧小酌，點了兩杯比較濃烈的調酒喝完後約在12點多買單（這個同行友人和店家都知道）回家休息直到隔天早上約8點才出門。」

陳光軒表示「我不會逃避或辯解，我的身體在經過一夜的睡眠和休息確實還有酒精超過規定的酒精濃度，即便我沒有犯意，但我還是要鄭重的向社會大眾交代清楚及道歉，相關的賠償、緩起訴、及行政裁罰我都會完全配合並遵守。」

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