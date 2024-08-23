板橋錢櫃電梯突竄濃煙 幸員工機警即刻撲滅火勢 17:142024/08/23 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市消防局派員前往板橋錢櫃，到場時已無火勢。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋區錢櫃KTV今（23）日下午4時許有民眾發現電梯竟在冒煙，急向店家反應，經員工前往察看，發現在電梯最下面的電梯井地面有東西燃燒冒煙，員工立即自行滅火。新北市消防局獲報派員到場，見現場電梯井內只有發現一點灰燼，電梯未影響，仍可正常使用。 新北男搭台鐵區間車 利用車廂擁擠亂摸小妹妹屁股慘了 三重賓士男路中長按喇叭 見警竟連扣鎮暴槍板機 警開2槍制伏 板橋馬場清晨大火無人傷亡 1馬1狗2鸚鵡葬身火窟 #新北市 #板橋 #錢櫃 #電梯 #冒煙 【全球關注 2024美總統大選】 拜登退選挺賀錦麗 川普勝券在握？ 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北萬里區「五福齊航」發愛心物資 溫暖800戶弱勢家庭 14:482024/08/22 寶島 台1線高架三重段鋼樑意外 封閉修復預計10／2雙線通車 13:242024/08/22 生活 新北市府第二行政大樓 獲優良智慧綠建築獎 18:062024/08/22 寶島 李四川真實人設！ 黃暐瀚曝祕辛：馬英九來電竟被問「你哪位」 15:392024/08/22 政治 新北夏季就博會釋2500個工作機會 製造業下半年職缺將大增 12:032024/08/23 生活 被賈永婕下令「訓練爬樓梯不准坐電梯」 郁方4字回應 09:432024/08/23 娛樂 雷雨狂炸！台北突「黑暗籠罩」燈閃一下 颱風都沒這麼兇 15:382024/08/23 生活 電力不夠！侯友宜要政府清楚告訴全國人民多元能源配比 13:532024/08/23 政治 新北電動汽車充電智能平台 首重安全預計12月試營運 12:452024/08/23 生活 新北濕地藝術季10／26登場 環境教育體驗學童齊聚割稻 11:172024/08/23 生活 身價500萬名駒「王子」命喪火窟！曾是應曉薇「愛馬」 她痛心悼念 14:202024/08/22 社會 德國馬「王子」命喪火窟 應曉薇發文哀悼 18:212024/08/22 政治 新北市美術館首任館長出爐 賴香伶接任 17:412024/08/23 政治 他斷言李四川會選新北市長！「國民黨滿意度很高」 08:092024/08/22 政治 幼兒園畢業禮餐盒易碎裂 新北教育局：有瑕疵可更換 19:192024/08/23 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。