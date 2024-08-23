新北市板橋區錢櫃KTV今（23）日下午4時許有民眾發現電梯竟在冒煙，急向店家反應，經員工前往察看，發現在電梯最下面的電梯井地面有東西燃燒冒煙，員工立即自行滅火。新北市消防局獲報派員到場，見現場電梯井內只有發現一點灰燼，電梯未影響，仍可正常使用。

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板橋馬場清晨大火無人傷亡 1馬1狗2鸚鵡葬身火窟
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