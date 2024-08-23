彰化縣消防局彰化消防分隊員方瑀瑄在內政部消防署「消防績優救護人員」甄選中，獲選為「接生好手」。（彰化縣消防局提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣消防局和美消防分隊員黃景嵐全心投入緊急救護工作，在內政部消防署「消防績優救護人員」甄選中，獲選為「救護之王」，連續3年獲得該獎項，同事形容他不是在救護，就是在救護的路上，充份展現對緊急救護工作的熱忱與全力以赴。

消防署年度「消防績優救護人員」甄選，是緊急救護領域中的至高榮譽，各縣市推薦人員都為箇中翹楚，「入圍即得獎」，競爭激烈。彰化縣消防局今年獲得「團體乙組銀質獎」與「特績優團隊獎」等2項團體獎，以及「救護之王」、「接生好手」等2項個人獎，是六都以外唯一斬獲2項團體獎的縣市。

拿下今年度「救護之王」的是和美消防分隊員黃景嵐，這已經是他連續3年獲得此獎項。黃景嵐說，救護案件百百款，每趟出勤到達現場就像拆包裹般驚喜，期許自己透過一次又一次經驗的累積來提升救護能力，並在繁忙工作中找到興趣及獲得成就感。

黃景嵐救護執行件數及成功人數常在彰化縣消防局中名列前矛，連休假在外縣市時聽到救護車經過時，也不忘協助搶救。他回想自己是在2013年間擔任大城分隊的消防替代役男時，決定投身消防行列，成為消防員後，忙碌的救護工作中有汗水也有笑容，他總提醒自己保持初衷，精進救護能力。

「接生好手」獲獎者為彰化消防分隊員方瑀瑄，這她去年在短短4個月內連續接生2名新生兒，讓她直呼簡直比中樂透的機率還難得！她雖未婚，但參與新生命誕生的過程以及家屬的笑容也讓她感染到為人父母的喜悅，並期許自己能更加精進救護技術，幫助更多人。