台灣人2023年吃掉1700億元保健食品，保健康還是吃安心？《克菲爾：長壽村的祕密》作者、臺大博士陳彥伯認為，補充足量可調整腸道菌叢的益生菌，尤其是涵括乳酸菌、酵母菌等十多種菌株為一體的克菲爾益生菌，對健康有極大助益，被科學家譽為「人類食物的新曙光」。

為提供更多關於克菲爾益生菌的知識，陳彥伯將在8月25日（周日）下午2點，於新北市中和環球購物中心3樓的金石堂書店，舉辦新書分享會，以科學方法解讀克菲爾益生菌對健康的正面影響。

陳彥伯是知名乳酸菌專家、微生物實驗室主持人，迄今己鑽研克菲爾20多年，是國內第三代克菲爾的研究學者，不僅師承20多年前即投入克菲爾研究，被譽為「台灣乳酸菌之父」的臺大教授林慶文及陳明汝教授，更在陳明汝指導下，成功自蒙古克菲爾分離出克菲爾乳桿菌M1，師生同列專利發現人。

克菲爾是從歐美等地傳入臺灣，2023年首款添加M1的克菲爾益生菌產品問市後，克菲爾聲名大噪，但至今大部分民眾對克菲爾益生菌的好處仍了解有限。為此，陳彥伯博士特別出版《克菲爾：長壽村的祕密》一書，以全球逾千篇動物及人體實驗論文為基礎，從科學的視角，解讀克菲爾具有的抗炎、抗菌、抗氧化等功效。

新書分享會中，陳彥伯將說明「克菲爾為什麼是發酵食物的王者」，「腸道好了，可消便祕、好入眠，防失智，護心肝、降三高、抗癌」。他還要秀出身為科學家的小浪漫：利用益生菌，為10多年後的女兒婚禮製作別出心裁的禮物。

《克菲爾：長壽村的祕密》新書分享會8月25日下午2點，於新北市中和環球購物中心3樓的金石堂書店舉行，現場提供多重好康優惠，包括購書79折，掃瞄QR Code、官方臉書按讚分享，可獲克菲益生菌體驗組及1張抽獎券，有機會獲得價值15,840元的禮物。新書分享會的QA時間，也將贈送答題民眾精美贈品。相關訊息請洽太陽星官方臉書。