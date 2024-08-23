大陸廠商遊戲科學（Game Science）開發的3A遊戲大作《黑神話：悟空》於本月20日上線，據統計，時間截至周三晚間9點，該遊戲各平台總銷量超過450萬份，銷售總額超過15億人民幣(約68億新台幣)。對此，有網友在網路上發文表示，由於該遊戲對電腦記憶體（RAM）的要求不低，台記憶體廠威剛、創見、十銓有望受惠。其他網友則回應，該款遊戲較依賴顯卡，實際上技嘉、華碩、微星等顯卡廠較有優勢。

原PO在《PTT》發文指出，《黑神話：悟空》在大陸直播都有數萬人觀看，開啟遊戲世界中的另一個世界，而該遊戲在畫面高解析度的情況下，記憶體要求起碼32G，一般筆電或電腦出廠配置都是16G，最近應該會掀起一波多頭趨勢。

他表示，威剛淨值比跟本益比基期都很低，未來一段時間有望利多，同時他還提到另兩家記憶體廠創見跟十銓，但分析結果為EPS不如威剛，股價卻是較高。對此，其他網友紛紛留言表示「我確實還在用16G」、「DDR5真的貴」、「不升級無法玩」。

不過也有人提到，《黑神話悟空》較依賴顯卡性能，且有玩高畫質遊戲的人，記憶卡早就升級。「股票不如買顯卡廠，還比較有直接關係」、「一條記憶體是有比輝達4080顯卡貴？」、「現在32G基本上是標配了，記憶體那麼便宜」、「遊戲畫質那麼高，缺顯卡吧，技嘉、華碩、微星」、「買顯卡還比較實際，記憶體大家都插滿了」、「記憶體不就是三大慘業嗎」。

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