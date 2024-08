美國男星休傑克曼(Hugh Jackman)與萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)主演的電影《死侍與金鋼狼》,最近正熱映當中,兩人勤跑宣傳也創下票房佳績。但近日休傑克曼打桌球的影片在網路瘋傳,因為他褲檔上「那一大包」實在太過顯眼,瞬間掀起網路討論。

金鋼狼休傑克曼在IG寫下:「Pay no attention to the amount of balls on the ground! Thanks for the lesson Gary.」(地上的球量不要注意! 謝謝Gary的課。)這篇在去年11月13日的貼文,近日突然在社群被瘋傳,不過似乎沒有在關心他的球技,因為大家的注意力似乎都在褲檔上。

金鋼狼休傑克曼昔日打桌球影片再度曝光,但胯下尺寸卻成為網友討論焦點。(圖/攝自IG thehughjackman)

影片被瘋傳之後,瞬間引發網友歪樓討論,「原來他的這麼大」、「那邊是放備用球拍嗎」、「這個一定要找妳來看看」、「身為一名金剛狼,隨身攜帶一根狼牙棒是很正常的」、「休叔去撐竿跳一定會碰到竿子XD」、「我真的是為了休傑克曼的大長腿在去看一次電影」、「運動的時候隨身帶根香蕉,也是很合理的!」、「這真的很扯」、「那是手機吧~」、「有30公分?」。

55歲的休傑克曼近日在IG不斷曬出與萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)的合照外,他也曾PO出重訓影片,結實的身材一覽無遺,他也只簡單寫下「這只是一個鍛煉」。但不過這次打桌球的舊影片再度瘋傳,也讓他的胯下尺寸成為另一個焦點。