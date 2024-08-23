美國男星休傑克曼（Hugh Jackman）與萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）主演的電影《死侍與金鋼狼》，最近正熱映當中，兩人勤跑宣傳也創下票房佳績。但近日休傑克曼打桌球的影片在網路瘋傳，因為他褲檔上「那一大包」實在太過顯眼，瞬間掀起網路討論。

金鋼狼休傑克曼在IG寫下：「Pay no attention to the amount of balls on the ground! Thanks for the lesson Gary.」（地上的球量不要注意! 謝謝Gary的課。）這篇在去年11月13日的貼文，近日突然在社群被瘋傳，不過似乎沒有在關心他的球技，因為大家的注意力似乎都在褲檔上。

金鋼狼休傑克曼昔日打桌球影片再度曝光，但胯下尺寸卻成為網友討論焦點。（圖／攝自IG thehughjackman）

影片被瘋傳之後，瞬間引發網友歪樓討論，「原來他的這麼大」、「那邊是放備用球拍嗎」、「這個一定要找妳來看看」、「身為一名金剛狼，隨身攜帶一根狼牙棒是很正常的」、「休叔去撐竿跳一定會碰到竿子XD」、「我真的是為了休傑克曼的大長腿在去看一次電影」、「運動的時候隨身帶根香蕉，也是很合理的！」、「這真的很扯」、「那是手機吧～」、「有30公分？」。

55歲的休傑克曼近日在IG不斷曬出與萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）的合照外，他也曾PO出重訓影片，結實的身材一覽無遺，他也只簡單寫下「這只是一個鍛煉」。但不過這次打桌球的舊影片再度瘋傳，也讓他的胯下尺寸成為另一個焦點。