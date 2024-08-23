8月23日，大陸上海徐匯區一名網友發布網路影片，引發社會關注。影片中顯示，一名女子酒醉昏倒在路邊，遭到一名男子猥褻。

影片片段顯示，該名女子倒臥路側，男子先是掀起她的裙擺，並且不斷張望四周；接著伸出魔爪撫摸女子的臀部，隨後坐下並將手伸入女子的上衣，對其胸部進行猥褻行為。

影片拍攝者在目睹這一惡劣行徑後，立即出聲制止，男子隨即起身離開現場，手上還拿著一把鑰匙。

事發當時為清晨6點左右，據影片拍攝者表示，他最初以為男子是在協助整理女子的衣物，但沒想到竟做出如此不堪的舉動。他立即取出手機錄下證據，並報警處理。

依據影片中出現的店鋪，媒體查證後發現案發地點位於上海徐匯區寶龍城附近。新鎮派出所於23日上午回應，警方正在處理此案，並將向當事人和報警人說明調查進度。

當天下午，上海市公安局閔行分局發布警情通報：一名涉嫌強制猥褻的男子已被警方依法刑事拘留。經調查，嫌犯陶某（男，43歲）於2024年8月23日上午6時許在號文路附近發現一名醉酒女子倒地，隨即對其實施猥褻行為。後經路過民眾制止，陶某隨即逃離現場。目前，陶某已被警方依法刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。

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