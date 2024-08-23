接待家庭熱情接待亞青團團員來嘉市演出。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

亞洲青年管弦樂團（亞青）第8度到嘉義市，23、24日公演，民眾索票熱烈，來自多國的103位團員於22日抵嘉，由50組家庭接待，接待家庭分享與各國青年結為忘年之交，市長黃敏惠稱讚接待家庭們為嘉義市寫美好紀錄。

黃敏惠表示，在陽明醫院長謝景祥伉儷、嘉義西區扶輪社、外交部雲嘉南辦事處長蕭勝中等民間團體及公部門合作下，促成2024亞洲青年管弦樂團嘉義市巡演，是音樂愛好者的盛事，也是嘉義市民與世界音樂接軌的重要平台。

接待家庭熱情歡迎亞青團團員來嘉市巡演。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

黃敏惠還提到有50組接待家庭熱情接待亞青團員，期待大家能透過音樂結下緣份、成為朋友甚至是家人，透過照片、影像或文字紀錄，為嘉義市寫下美好的城市故事。

嘉義市長黃敏惠讚揚各界人士促成亞洲青年管弦樂團來嘉義市巡演。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉市府表示，亞青團自1990年創立至今，培育無數的音樂家，並在亞洲各城市巡迴演出，今年第8次來到嘉義市，23日、24日19時30分在文化局音樂廳各演出1場，8月9日開放索票之前，就有許多民眾洽詢索票。

亞青團成員有來自台灣、中國大陸、日本、韓國、菲律賓、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、印尼、義大利等國共103位青年音樂家，將在嘉義市停留5天4夜。

接待家庭之一的「熊姐」熊千綺分享多年接待亞青團、國際管樂節外國孩子的經驗，她說，今年的緣分很特別，接待來自馬來西亞、北京年輕人，成為新家人，10來年接待來自各國的孩子們，新家人也不斷增加，宛如地球村的新組合家庭，很開心世界各地都有家人。