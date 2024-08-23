亞洲青年管弦樂團（亞青）第8度到嘉義市，23、24日公演，民眾索票熱烈，來自多國的103位團員於22日抵嘉，由50組家庭接待，接待家庭分享與各國青年結為忘年之交，市長黃敏惠稱讚接待家庭們為嘉義市寫美好紀錄。
黃敏惠表示，在陽明醫院長謝景祥伉儷、嘉義西區扶輪社、外交部雲嘉南辦事處長蕭勝中等民間團體及公部門合作下，促成2024亞洲青年管弦樂團嘉義市巡演，是音樂愛好者的盛事，也是嘉義市民與世界音樂接軌的重要平台。
黃敏惠還提到有50組接待家庭熱情接待亞青團員，期待大家能透過音樂結下緣份、成為朋友甚至是家人，透過照片、影像或文字紀錄，為嘉義市寫下美好的城市故事。
嘉市府表示，亞青團自1990年創立至今，培育無數的音樂家，並在亞洲各城市巡迴演出，今年第8次來到嘉義市，23日、24日19時30分在文化局音樂廳各演出1場，8月9日開放索票之前，就有許多民眾洽詢索票。
亞青團成員有來自台灣、中國大陸、日本、韓國、菲律賓、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、印尼、義大利等國共103位青年音樂家，將在嘉義市停留5天4夜。
接待家庭之一的「熊姐」熊千綺分享多年接待亞青團、國際管樂節外國孩子的經驗，她說，今年的緣分很特別，接待來自馬來西亞、北京年輕人，成為新家人，10來年接待來自各國的孩子們，新家人也不斷增加，宛如地球村的新組合家庭，很開心世界各地都有家人。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。