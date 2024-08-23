民眾黨主席柯文哲近日捲入京華城等三大案及政治獻金案作假帳風波，台北市前市長郝龍斌今受訪表示，「他（柯文哲）是失敗的政治人物」。

郝龍斌今出席《我只帶來信心》 施明德新書發表會被問到，是否認為京華城案有問題？他說，「當然有」，京華城是自拆，「他用都市更新條例就違法」，監察院及台北市政府堅持的容積獎勵是392％，現在大家都質疑從560％到840％這一段。

他說，京華城當初建起來的量體是672％，根本超過560％，但法院已經判決是用12萬平方米去爭取672％，法院判定不行才爭取560％，其實京華城合法容積率是392％。

至於柯文哲說，容積率是都委會負責？他說，透過檢調、都委會跟市政府所有約談結果會很清楚，到底誰決定，誰決定誰負責；容積是公共財，就是市民的財產，作為台北市長或公務員，必須維護市民全力、公共財。「今天誰把市民的公共財拿來圖利任何企業就要負責」。

被問到反對派都委會委員沒有續聘，是巧合？他說，這兩件事會引起質疑，一個是反對都委不被續聘；此外，大部分局處首長都缺席或請人代出席，這部分也要探討。

媒體追問，國民黨中央定調打黃珊珊不打柯文哲？郝龍斌說，柯文哲已經是民眾黨負債，不是資產，如果民眾黨還是一人政黨，透過柯文哲走過的軌跡經過嚴格檢驗，對民眾黨長遠不是好的事情。

他說，他現在不再黨中央，對黨中央定調沒意見，他覺得藍白一定要合作，但若民眾黨的朋友還是把柯文哲當唯一的對象，民眾黨還是一人政黨，將來藍白合作很困難，民眾黨也可能泡沫化。民眾黨裡面主要成員應該要撐起這個政黨。

被問到藍白合是跟黃國昌而非柯文哲？他表示，不是針對特別民眾黨的政治人物區分，可是現在鎖定在柯文哲，對兩黨都不利。