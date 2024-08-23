立委張嘉郡（戴帽者）23日邀集水利署第五河川分署分署長吳明華、斗南鎮長沈暉勛、雲林縣議員簡慈坊、顏忠義、王秋足等地方民代到場會勘。（周麗蘭攝）

斗南鎮崙子溪阿丹里段淤積嚴重，淹水數10年無解，凱米颱風一度淹超過2米高，立委張嘉郡23日邀集水利署第五河川分署長吳明華、縣府水利處會勘，五河署1個月內將先辦理河道清淤工作，再研擬中、長期治理計畫解決。

崙子溪流經斗南鎮阿丹里、將軍里河道淤積嚴重，河床甚至比道路高，午後雷陣雨只要雨勢稍大，就發生淹水，農民苦不堪言。

斗南鎮長沈暉勛表示，崙子溪河床砂石淤積已久，行長橋距離河床不到5公尺，兩側土堤不夠高，不用下豪大雨就足以致災，地方怨聲載道，這次凱米颱風帶很快就溢堤，希望水利署盡速整治改善。

行長橋旁有一堆漂流木，鎮代黃景鴻表示，那一堆都是凱米颱風帶來卡在行長橋下的枯枝，多年來只要大雨，他就要跟農民去清理，否則水路被卡死。

立委張嘉郡23日邀集水利署第五河川分署分署長吳明華、斗南鎮長沈暉勛、雲林縣議員簡慈坊、顏忠義、王秋足等地方民代到場會勘，要求中央擬定短、中、長期整治計畫，協助地方整建修復。

張嘉郡表示，崙仔溪河道兩側經不起大雨沖刷崩落，護岸河床持續下滑，最近動輒降下豪大雨，地方民眾憂心潰堤，她要求水利署盡快進行調查，護岸應加強防護。

五河署分署長吳明華表示，崙子溪上游需分短、中、長期處理，1個月內辦理河道清疏，中期與縣府合作辦理行長橋改建，長期則啟動治理計畫檢討，解決水患問題。

張嘉郡表示，縣府已規畫改建行長橋，高度提高2公尺，經費約需千萬元；長期部分她會要求水利署把崙仔溪納入河川治理的固堤計畫，2年後進行整治工程，保障人民生命財產安全。