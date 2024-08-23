2024年8月23日澎湖縣／因涉詐領助理費遭起訴，又丟了國民黨下屆立委參選提名的國民黨籍澎湖縣議員歐中慨，去年底在澎議會總質詢時，引用作家瓊瑤面對生命中的最後、也最艱難的一堂課的話來明志時，一度哽咽落淚。（翻攝澎湖縣議會資料畫面／許逸民澎湖傳真）

寫下7任議員記錄的國民黨籍澎湖縣議員歐中慨，因涉詐領助理費，不但丟掉被國民黨提名參選本屆立委機會，夫婦兩人更遭檢方起訴，澎湖地方法院23日也宣判，將歐中慨夫婦兩人分別犯利用職務機會詐取財物罪，將歐中慨判處有期徒刑8年，褫奪公權8年；顏美珍處有期徒刑3年10月，褫奪公權3年。還要沒收歐中慨未扣案之犯罪所得111萬954元。

而這也是繼日前國民黨籍6連霸的前議長劉陳昭玲一審因貪污遭判10年2月後，澎湖縣19席議員中，第2人因涉貪遭判刑。

至於提供帳戶讓歐向澎湖縣議會不時申報的助理蘇美鸞、呂佩燁，則分處有期徒刑2年、1年10月，並褫奪公權2年。

律師桂祥晟表示，台北地院在高虹安一案時即明白表示 ，大水庫理論並不適用於民意代表浮報公費助理費。但歐在庭審時，屢屢辯稱「捐助公益」，似有引用所謂的「大水庫理論」，應無法被澎湖地院法官認同。

歐中慨是自99年3月1日起至103年12月25日止擔任澎湖縣議會第17屆議員，顏美珍則為歐之配偶。兩人均明知蘇美鸞自99年3月1日起至100年12月31日止擔任歐的公費助理，實際薪資僅為每月3萬元；呂佩燁則自101年1月1日起至103年12月24日止擔任歐公費助理，實際薪資僅為每月1萬8,000元，竟共同以「浮報助理薪資」之方式，由蘇、呂兩人提供帳戶，交由歐中慨檢附相關資料，向澎湖縣議會不實申報請領助理補助費每月4萬元，繼而將每月補助之助理薪資及春節慰問金匯入蘇、呂兩人帳戶，再由顏美珍每月以現金方式支付蘇美鸞、呂佩燁3萬元、1萬8,000元薪資後，指示蘇提領匯入上開帳戶助理補助費每月4萬元，將詐得差額供作歐中慨挪為他用，金額合計111萬954元。

判決書指出，歐中慨、顏美珍、蘇美鸞、呂佩燁於偵查中均各自坦承犯行，並有相關人證、事證可稽，足認其等自白，確與事實相符，4人事後雖翻異前詞否認犯行，另辯稱蘇美鸞係自願將薪資差額1萬元捐給歐中慨作公益、呂佩燁薪資差額2萬2,000元係分給另名助理陳春茶。惟依本件案發經過，已足認定歐中慨等4人確有共同意圖為歐中慨不法之所有，基於利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實之犯意聯絡，共同以「浮報助理薪資」之方式，實行不實申報請領助理補助費犯行。

且蘇美鸞並明確證稱其係受顏美珍指示將4萬元全數交給顏美珍，沒有同意捐贈差額1萬元等語，歐中慨、顏美珍亦自承當時歐中慨助理為呂佩燁、蘇美鸞、歐松林、顏美珍4人，掃地煮飯阿姨叫「阿茶」名字忘了等語，顯見蘇美鸞並無自願將薪資差額捐給歐中慨作公益、陳春茶亦無擔任歐中慨助理之事實，前揭辯解，均屬事後卸責之詞，並不可採。