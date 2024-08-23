《原子少年2》將於本周六（24日）播出，受邀擔任第1集的流星導師A-Lin，表示看了選手充滿青春、活力的表演，讓她彷彿回到「少女時代」，非常享受選手們帶來的舞台。

首播在即，節目組重金打造精彩開場動畫影片，為比賽揭開序幕，其中還包了驚喜彩蛋，特別邀請第一季學長們拍攝開場影片，蘊含著傳承意味。節目也將延續第一季風格，邀請專業音樂製作人、編舞老師，配合選手聲線特色及舞蹈專長，打造最適合各團的歌曲及編舞，搭配現場的燈光、視訊，呈現最精彩的舞台。

本屆和上屆以太陽系分團不同，以6顆各具特色的星球將54位選手安排至最適合的團體；有年紀小但團結的沙屬性「小行星」；擅長嘻哈饒舌並具有酷帥形象的夜屬性「天狼星」；具有暖男魅力並閃閃發光的光屬性「晨之星」；顏值時尚高冷的冰屬性「鑽石星球」；自由奔放展現堅強舞蹈實力的風屬性「風行者」，以及性感帥氣會展現熱情的火屬性「克卜勒」。

《原子少年2》即將播出。（踢帕娛樂提供）

各團表演精彩，導師們皆給出高度肯定，坤達重視選手們的舞台掌控，尤其是他們台上的眼神、走位，都希望他們是「已經準備好了」的狀態；歐弟則注重團體的協調性，稱讚選手們彼此的融合度及舞台同步率；健志對於選手們能一邊饒舌一邊精準對拍，完美呈現舞蹈動作表示肯定。

節目尚未播出即獲得大量關注與討論，主題曲〈最遙遠的男孩〉上架不到10天就突破8萬點閱，網友們除了紛紛留言卡位自己的Pick之外，也驚豔於選手們的妝造，提及本次舞台、運鏡、剪輯的進步，表示節目蛻變升級有感，非常期待接下來的節目。網友們也在網上瘋狂討論「太好看了，期待值超高」、「形象片的質感很不錯！期待播出」、「求你們不要比賽了，直接出道吧」。《原子少年2》每周六晚間8點在TVBS歡樂台、TVBS精采台、LINE TV首播，8月30日起每周五晚間10點在中視播出。