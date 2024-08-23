你能想像「回收玻璃」竟具有取代自然資源的價值嗎？美國奈米材料科學家Julie Vanegas，一直在評估回收玻璃顆粒的可持續性，因此她與致力於永續發展相關議題的生態學家Patricia Feria Arroyo搭檔，攜手研究玻璃是否可用於種植農產品，最後發現除了可作為土壤改良劑之外，還能解決3大問題。

在這項實驗中，研究人員用回收玻璃顆粒種植香菜、甜椒及墨西哥辣椒。他們將玻璃顆粒的邊緣弄圓，如此才不會被割傷，且植物根部可以容易地在玻璃片周圍生長而不受到傷害。他們在初步測試中發現，類似於粗沙粒大小的玻璃顆粒，可以讓氧氣到達根部並保持足夠的濕度，更能加速植物發育及減少真菌生長。

除此之外，將回收玻璃用作可持續的土壤改良劑，還能解決3大問題。第一，減少垃圾掩埋場的玻璃廢棄物。根據數據顯示，美國僅回收約 31% 的玻璃；非回收玻璃占美國垃圾掩埋場每年垃圾量的5%。

第二，減少土壤侵蝕。因美國風和水的平均土壤侵蝕率，約為每年每英畝4.63噸，土壤流失總量為17億噸；UDSA估計，美國每年因土壤侵蝕而損失約 440 億美元，因此對美國來說益處甚大。第三，減少沙子短缺的問題，世界各地每年提取數十億噸沙子用於各種用途，若持續大量提取，會導致侵蝕、洪水、含水層鹽化和海岸防禦設施崩潰。

這項研究是在毫無化學肥料、殺蟲劑及殺菌劑的環境下完成的。科學家Julie Vanegas表示，應用於農作物和土地的化學物質可能會傷害人類，因此盡量減少使用任何可能對健康產生負面影響的化學物質非常重要，「如果我們能減少它們，並透過收集可回收物幫助社區，那麼我們就可以為人們帶來更好的生活品質。」她說。

如今，他們正在評估回收玻璃材料，是否可作為土壤的可行替代品。Julie Vanegas指出，與玻璃較多的花盆相比，土壤較多的花盆雖含有更高水平的植物生長所需的養分，包括氮、磷和鉀，但2種盆栽的pH值差異不大，且生長於玻璃較多的植物依舊茁壯成長。

目前，研究人員正在等待收穫季節，以確認哪種土壤混合物產量最高、味道最鮮美。這項研究獲得美國政府的資金贊助，未來若各方面評估良好，玻璃廢料有望取代日益枯竭的自然資源並支持永續農業。