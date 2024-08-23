台中房市因應市場需求，近來多緊靠捷運生活圈布局，北屯區除有捷運綠線，未來重大建設也不少，更吸引商場進駐。（林欣儀攝）

台中捷運綠線通車帶來交通便利，沿線房市也隨之熱絡，尤其周邊商圈多，其中四維國小站有熱河商圈、興安商圈、昌平商圈及北平路商圈等4大商圈環繞，文心崇德站則有崇德商圈、瀋陽路商圈包圍，北屯總站周邊也吸引知名商場進駐，更有益推升房價，包括漢宇、惠宇及登陽、遠雄等建商紛紛推案，實登價已站上6字頭。

台中房市近來火力不減，尤其具備交通、民生便捷的區域成為自住客鎖定重點，以捷運綠線來說，營運至今已3年且運量持續攀升，再加上周邊商圈林立，像是市政府站附近就有大遠百、新光三越2大百貨，烏日區則有日前才動工的「台中高鐵娛樂購物城」土地開發案，周邊房價已水漲船高，未來可望發展成多方位機能的捷運生活圈。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，為了方便，置產族挑選房子也跟隨「逐交通而居」的方向，台中房市因應市場需求，近來多緊靠捷運生活圈布局，北屯區除有捷運綠線，未來重大建設也不少，使得仍有許多土地可開發的機捷特區紛紛吸引建商進駐。

業者認為，機捷特區中的捷運北屯總站附近最近進入房市轉骨跳升期，各大百貨看好區域經濟的未來發展，紛紛搶進機捷生活圈，除好市多二店，包括全聯、康是美等陸續進駐，再加上該區域鄰近北屯商圈、頭家厝生活圈、松竹商圈、東山商圈、軍功商圈，也吸引建商進場。

其中，漢宇建設下半年將在機捷特區推出指標建案，該處基地達1513坪、耗時7年整合，建築設計總樓層高達27層，將成區域最美地標，且業者以交通發展為主題，在綠化景觀區利用英文名稱「HANYU」做設計，展現創新美學。另惠宇建設上半年公開的「惠宇大悅」實登價以達60.3萬元，遠雄建設推出的「碧柳段新案」預計9月動工，推估單價也是6字頭起跳。