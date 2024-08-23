南韓啦啦隊女神「最強外掛」安芝儇，自2023年確定加入台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars後，似乎直接愛上了台灣，今年更直接搬到高雄，引發廣大討論。而這一切的契機全因為「他」，讓安芝儇直呼：「讓我對台灣打開了心房！」

安芝儇日前在網路節目《Talk一杯》中提到，在台灣的啦啦隊員中，她對樂天女孩成員林岱縈最印象深刻。原來早在5年前、2019年，安芝儇受邀來到台擔任Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）開球嘉賓，進而和熟識韓國文化的林岱縈結為好友。

林岱縈（左圖左、右圖右）熟知韓國文化，透過語言與熱情和安芝儇成為好友。（圖／林岱縈IG）

安芝儇坦言：「我雖然不是完全因為林岱縈，所以選擇來台灣發展，岱縈在2019年就讓我留下很好的印象，她很親切，對我很好，是她讓我對台灣打開了心房。」

另外，安芝儇還在節目上分享台灣、韓國兩地文化的差異，為她帶來不同的感受，大讚台灣粉絲的熱情讓她很感動，「不管我做什麼，粉絲都很喜歡我都很支持我」，讓她能好好的表現、盡全力展現自我。