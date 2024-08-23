桃園市大園區潮音國小遷校進度嚴重緩慢，國民黨議員徐其萬擔心進度緩慢，恐造成學校因學生人數眾多，遭總量管制的問題。（廖姮玥攝）

桃園市政府規畫在桃園航空貨運園區暨客運園區計畫的文小二用地以先建後遷方式辦理潮音國小校舍新建工程，預計遷校經費使用桃園市政府經濟發展局於國小用地開發大園智慧科技園區的補助，但經發局申請大園智慧科技園區開發許可 2度遭內政部駁回，因此遷校進度嚴重緩慢，國民黨議員徐其萬擔心進度緩慢，恐造成學校因學生人數眾多，遭總量管制的問題。

徐其萬說，學生數逐年增加，連2年增班，不希望見到學校總量管制，周遭建案越來越多，在地南港里人數激增，若總量管制對學校、地方非常不好，桃園市政府教育局曾提出在校內原址改建校舍，但這並不是當務之急，盡速規畫遷校才能解決問題。

經發局2度遭內政部駁回開發許可，徐其萬說，經發局預計在今年6月可以拿到開發計畫，年底取得土地，但4月送審沒通過，今年持續補件，希望可以在明年4月取得開發許可，若一直不通過，遷校遙遙無期，若明年能順利取得開發許可，就能開始啟動相關徵收、發包等後續工作。校方已做好相關流程規畫，僅欠缺經費、取得土地開發，希望市府能加快腳步取得到開發許可。

潮音國小校長蔣緯民說，全校學生共26班598人，但目前學校教學空間僅30間，據大園戶政事務所今年3月資料，學校未來5年新生人數已達每年120人約5班，且學區內在建案約有24案共3693戶，皆陸續交屋，未來本校勢必面臨因教室空間不足遭總量管制問題，希望遷校進度能加快，讓學生都能有教室上課。