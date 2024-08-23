第一財經報導，國際航空樞紐是航空運輸服務體系的核心節點，是現代綜合交通運輸體系的重要組成。《指導意見》提出，牢牢把握國家對特定地區的戰略定位，加強國際航空樞紐功能體系建設，打造二〜三家世界級超級航空承運人，加快推進「3＋7＋N」國際航空樞紐功能體系建設，即強化北京、上海、廣州等國際航空樞紐全方位門戶複合型功能，提升成都、深圳、重慶、昆明、西安、烏魯木齊、哈爾濱等7個國際航空樞紐區位門戶複合型功能，提升大連、南京、杭州、合肥、福州、廈門、濟南、青島、武漢、長沙、南寧、海口等若干區域航空樞紐功能，穩步推進專業和綜合性航空貨運樞紐建設。

《指導意見》明確了國際航空樞紐建設的發展目標：到2025年，國際航空樞紐功能體系基本成型；到2035年，國際航空樞紐功能體系全面建成；到2050年，建成一批世界一流航空企業和一流航空樞紐，國際航空樞紐功能體系進一步完善，支撐我國建成保障有力、人民滿意、競爭力強的一流航空運輸強國。

報導稱，在功能定位、規劃建設、協同運行、運輸服務等四個方面重點任務，《指導意見》提出了多項工作舉措。功能定位方面，強化國際航空樞紐全方位門戶複合型功能，提升國際航空樞紐區位門戶複合型功能，加強區域航空樞紐面向特定區域國際功能，穩步推進專業和綜合性航空貨運樞紐建設；規劃建設方面，切實加強樞紐戰略謀劃，科學做好機場總體規劃，系統做好航空樞紐設施佈局，統籌推進樞紐重大專案建設；協同運行方面，提升樞紐多主體協同運行水準，強化綜合交通集疏運體系建設；運輸服務方面，圍繞樞紐運營人配置資源建設樞紐，實施樞紐導向的航權開放和航權配置，提升航班時刻資源配置效能，強化樞紐發展政策環境支持。