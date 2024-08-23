大陸福建省22日宣布，即起開放福建居民赴馬祖的旅行團、自由行，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉23日在海基會背景說明會表示，樂見對岸在開放上「踏出一步」，而海基會在馬祖的服務中心也將在下月起正式運作。

海基會7月正式派員進駐「行政院處理試辦通航事務金門行政協調中心」，其與馬祖即將揭牌的服務中心有何差異？羅文嘉指出，兩者都是由海基會派員在金馬有兩岸小三通的地區，有專人協助相關事項，這也要配合包含陸委會、小三通行政協調中心以及行政院金馬辦公室的作業。

羅文嘉介紹，從小三通的性質來看，前往馬祖的旅遊觀光成分居多，加上近期福建開放赴馬祖進行不超過15天的旅遊，海基會的工作重點在海峽兩岸交流事項的過程中，對服務工作做好準備，預估人員訓練將以觀光交流為主。

他指出，以海基會內部分工來看，金門的辦事處歸經貿處管理，馬祖的服務中心則由文教處管理，業務稍有不同，但基本定位性質是一樣的。

暑假期間有不少國人會到對岸旅遊或進行商務活動，羅文嘉指出，中共國安部多項文件顯示，在一些敏感的公共建築會採取較多管制，提醒國人對比較敏感的公共設施盡量避免拍照或記錄，以免誤觸中共的國安規定。