過往被視為暑期國旅熱點的台東、花蓮，因受到0403強震及凱米颱風影響，觀光人潮銳減，7月訂房率只有33％，業界預估整體暑假訂房率恐不到一半，恐是史上最慘。台東縣立委黃建賓23日邀集交通部觀光署舉行協調會，要求台東也比照花蓮地區，延長振興補助時間，幫助旅宿業者度過觀光旅遊寒冬；交通部觀光署也允諾，將進一步評估及研議。

針對0403強震後觀光振興補助，在黃建賓爭取之下，交通部今年五月納入台東並提出三大措施，包括台灣好行及台灣觀巴優惠、團體旅遊補助每團最高1.5萬元、自由行住宿優惠每房每晚最高補助1000元，其中團體及自由行補助時間到九月底。

黃建賓表示，交通部日前宣布花蓮振興措施再加碼，原1人限用1次住宿補助部分，將改採每月1人1次的優惠方案，並延長至11月底，團體旅遊則採累計加碼獎助方式。不過，同樣面臨觀光寒冬的台東，卻尚未被列入，呼籲交通部必須正視台東地區觀光同樣嚴重受挫的現況，延長振興補助，以促進更多民眾到花東地區旅遊。

黃建賓國會辦公室今也與交通部觀光署進行協調會，會中達成共識，交通部將進一步評估及研議，是否在九月底後延長振興補助時間。黃建賓也呼籲，東部鐵公路受震災、颱風影響，連帶嚴重衝擊東部地區觀光，交通部日前也統計，台東7月訂房率僅有33％，業界則評估整體暑假訂房率恐不到一半，恐是史上最慘，中央必須看見地方民眾的痛苦，提供及時協助。

黃建賓並呼籲，台東目前振興補助時間到九月底，九月底前台東有鐵花燈之祭第二季、東海岸大地藝術節、夜探三仙台、月光。海音樂會、南迴藝術季等活動，歡迎全國民眾把握時間到台東地區旅遊；另到年底之前，台東還有池上秋收稻穗藝術節、國際衝浪公開賽、多場公益路跑及馬拉松、百年大武耶誕點燈等活動，期盼交通部結合地方觀光活動，進一步延長振興補助時間。