以色列國內安全局「辛貝特」（Shin Bet）週四（22）警告，以色列非法殖民者（illegal Israeli settlers）在約旦河西岸地區，不斷攻擊巴勒斯坦人及他們的財產，可能會導致國家安全崩潰。反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）也附合，呼籲解除現任國安部長及其極端分子團體的決策職務。

根據以色列《12頻道》的報導，本次警告由辛貝特局長巴爾 （Ronen Bar）傳達給以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）報導指出，巴爾在信息中警告稱，「以色列殖民者在西岸犯下的日益增多的罪行將引發暴力事件爆發，進一步導致雙方流血衝突，最終導致以色列的國家安全崩潰。」

對此，以色列反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）形容巴爾的言論為：「這是下一場災難的最後警告。」拉皮德在社群媒體平台X上表示：「政府將無法再聲稱『我們不知道』，總理也無法再說『沒有人提醒我』。他們已經被警告了。這個災難政府再次走向國家安全的下一次崩潰。」

拉皮德呼籲解除國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）及他的「極端」團體的決策權，並補充說「必須以強硬手段制止約旦河西岸的大規模違法行為。」，以色列軍方官員丄週日（18）也警告：（以色列）非法殖民者對於西岸地區巴勒斯坦人的暴力行為正在上升，與此同時以色列警方的逮捕行動卻在減少。

警方班吉維爾監督，他甚至被以色列左翼政客指責對於以色列非法殖民者對巴勒斯坦人的暴力行視而不見。今年五月，以色列人權組織「貝塞林」（B'Tselem）揭露了一項由尼坦雅胡政府與非法殖民者協調的計劃，旨在將巴勒斯坦牧民和居民趕出約旦河西岸的土地。貝塞林將此形容為「以色列種族隔離制度」（Israeli apartheid system）的一環。

以色列估計，目前有超過72萬名非法殖民者居住在約旦河西岸的定居點，包括東耶路撒冷。過去幾年，以色列軍隊在約旦河西岸進行了定期突襲，而這些行動在去年10月以色列與哈瑪斯戰爭爆發後加劇。巴勒斯坦人時常遭到以色列非法殖民者的暴力攻擊。根據巴勒斯坦衛生部的數據，自以哈戰爭爆發以來，至少已有640名巴勒斯坦人在被佔領土內被以色列軍隊殺害，另有超過5400人受傷。

在7月19日的一份重要意見中，國際法院宣佈以色列長達數十年的巴勒斯坦土地佔領是非法的，並要求以色列撤離約旦河西岸和東耶路撒冷的所有現有定居點。