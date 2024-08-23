2024年巴黎帕運將在29日舉行開幕式，中華代表團共有7個運動種類、13名選手取得參賽資格，其中年僅17歲的桌球好手陳柏諺是代表團中最年輕的選手，首次踏上帕運舞台的他不緊張反而很開心，目標奪下金牌。

上屆東京帕運，中華代表團共有10位選手出擊，最後僅有桌球田曉雯奪下銅牌。這次陳柏諺是巴黎帕運中華代表團中最年輕的選手，去年杭州亞帕運打下TT11級男子單打金牌的他也被看好能夠在花都奪下獎牌，甚至是金牌。

陳柏諺透露，自己是因為姊姊的關係開始打桌球，從國小一年級開始打到現在，他因輕度心智障礙進入帕拉領域，在去年6月於法國舉行的virtus世界運動會拍下桌球男單金牌也取得前進花都門票。

「第一次比帕運，很開心。」陳柏諺聽到總統賴清德在授旗典禮上提到帕運金牌獎金從400萬提高到600萬直呼興奮，「希望可以很享受這次比賽，把金牌、獎金帶回來。」而這次也是首次帕運國手們進駐國訓中心進行訓練，陳柏諺也覺得很棒，讓選手們可以無後顧之憂專心進行訓練。