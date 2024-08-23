檢調查扣陳政谷私藏價值3千2百萬元的Richard Mille在日內瓦高級鐘錶展（SIHH）發表一款稱為「含苞待放玉蘭花陀飛輪」腕錶。（郭良傑攝）

調查局展示查扣的名錶、金飾和名酒、房產契約等。（郭良傑攝）

檢調查扣豪車動用堆高機載走。（調查局提供／郭良傑高雄傳真）

檢調查獲九州集團成員所住的招待所相當奢華。（調查局提供／郭良傑高雄傳真）

專案人員逮捕九州集團涉案成員，將涉案人壓制在地。（調查局提供／郭良傑高雄傳真）

台中地檢署偵辦九州博弈集團總裁陳政谷等人涉經營賭博、詐欺及洗錢等和刑警局警政監林明佐涉洩密收賄案，檢調查扣總價值約41億5304萬元不動產、名車、現金等財產，23日偵結起訴陳政谷等32人，檢調查扣項包括不動產25筆（市價約新台幣24億元）、名車19輛約1億元、存款14億7262萬元、現金1億6023萬元等不法所得，總價值約41億5304萬元，是調查局歷年來查扣不法所得最高紀錄。

調查局航業調查處高雄處查扣此案相關贓證物，包括25筆房地產、14億7千餘萬元現金及存款、豪車20部，其中17部已被涉案當事人拿贖回，還有一顆陳政谷私藏價值3千2百萬元的Richard Mille在日內瓦高級鐘錶展（SIHH）發表一款稱為「含苞待放玉蘭花陀飛輪」腕錶，還有價值20多萬元的麥卡倫威士忌名酒及大批金飾，辦案人員在台中清點查獲現款，即花了兩天，燒壞兩台點鈔機。

調查局指出，被告陳政谷為九州集團總裁，該集團前身即是天下博弈網站，他指揮集團成員在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營LEO、THA、KUBET等知名博弈網站，從2017年起至2023年5月止，以旗下多家公司開發之OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，多次轉帳的方式，向賭客收取約438億餘元賭金，該詐欺集團利用該系統，收取詐欺不法所得約1853萬餘元，從中進行洗錢從中抽成收取水錢。

調查局指出，九州集團的犯罪手法是利用第三方支付公司，提供賭博網站及詐欺集團金流服務，協助以人頭公司註冊成為第三方支付的商戶會員，再提供虛擬帳號供賭客或被害人匯入賭金及贓款，再將這些虛擬帳號實則連結至第三方支付公司之實體帳戶，待會員款項匯入後，水房人員再撥款轉入假商戶之人頭帳戶，由賭博及詐欺集團以現金提領及多層次轉帳方式洗錢，藉此掩飾及隱匿犯罪所得，進行洗錢，金額達400多億元。

另一方面，若有民眾使用虛擬帳號或超商條碼被詐騙，該集團提供不實的賣方資料給司法單位，製造斷點，以掩飾其洗錢、博奕及詐欺等犯行。

檢調續追查第三方支付平台洗錢金流，並調閱3千多筆涉案相關銀行帳戶資料，發現九州集團將不法所得移轉至集團旗下多家等公司，作為發放薪資、開發賭博遊戲、購地建屋、購買名車來變成動產和不動產，另將不法所得匯往國外人頭境外公司，再藉由假合約製造合法收入，將不法所得匯回臺灣，掩飾不法所得之來源及去向，進行跨境洗錢。