為恢復陸客來金旅遊預作準備，金門縣政府參議陳祥麟、觀光處長許績鑫及港務處長許嘉興，今（23）日一同前往拜會移民署金門地區行政中心召集人鄭明昌與金門國境隊隊長詹朝雄，針對現階段大陸居民以旅遊名義申請入出境的辦證程序、證照查驗人力佈署與水頭碼頭通關等情形進行了解，超前部署，確保日後恢復陸客來金旅遊入出境作業之順暢。

昨（22）日下午國民黨立委陳玉珍偕同金門縣議長洪允典及9位議員，以及台、金兩地旅行業者赴大陸北京拜會國台辦主任宋濤，說明金門地區旅遊現況，以及陸客來金門觀光消費的重要性，並爭取恢復陸客來金門旅遊，並獲得宋濤正面回應。

縣府觀光處表示，金門水頭碼頭是兩岸小三通的重要口岸，去年1月7日正式復航，在兩岸有關當局的積極努力之下，一直朝著正常化的方向發展；金廈航線亦將自今年9月1日起擴增至每日往返20航班，面對未來水頭碼頭客流量將與日俱增，第一線服務人員與設備，格外重要。為此，縣長陳福海昨日收到訊息時，立即指示觀光處應實地前往了解大陸旅客如開放相關辦證現況。

據了解，在縣府團隊與移民署金門地區行政中心人員會談過程中，雙方針對未來陸客可能開放的規模與方向等議題進行討論，同時，應確保水頭碼頭入出境證照查驗機台運作順暢，並針對在查驗人力佈署部分，應針對各種政策開放的可能，有所因應。

移民署專委鄭明昌表示，該署已從疫後開始保持整備，定期測試；另外也提醒旅行業者要檢視工商憑證效期，避免屆時無法送件。

觀光處說明，金門與廈門比鄰而居，兩門本是一家，自2001年小三通開通以來，小三通人數連年增長，隨著小三通的常態化，「金廈一日生活圈」已然成形，兩門人民往來頻繁，也造就小三通旅遊榮景，不僅帶動金門整體觀光產業蓬勃發展，可觀的觀光邊際效益，也是金門鄉親社會福利的重要來源。

觀光處強調，縣府與CIQS單位已做好充足的準備工作，盼兩岸當局能以兩岸民生福祉為首要考量，兩岸和平發展為第一目標，期待盡早迎來陸客到金門觀光旅遊，重現小三通旅遊榮景，讓金門觀光產業蓬勃發展。