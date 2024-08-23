民進黨桃園市議員游吾和和航空城部分拆遷戶23日到桃園市政府前抗議，指拆遷補償的評點過低，行政院加碼拆遷補償也只限住宅。大園主要廟宇沙崙保安宮、竹圍福海宮、海口福元宮神尊也到場「降旨」，由地政局長蔡金鐘接下陳情書。

游吾和和數百人到市府前抗議，此外沙崙保安宮、竹圍福海宮、海口福元宮神尊到場，在市府廣場輦轎。神尊由桌頭翻譯，要求市府說話算話，指當初答應住家或廟宇的補助，僅有部分實施，如果說話不算話，12月還會再來。

游吾和說，市長張善政選舉時有14.7的評點承諾，並質疑行政院加發25％還是太少，現在物價漲幅這麼大，應該還要再加碼。

桃園市政府表示，有關建物徵收拆遷補償，均按照桃園市興辦公共工程地上物拆遷補償自治條例規定辦理，航空城案也是依照規定，但因航空城區段徵收案採先建後遷及歷史背景較為特殊，整體推動期程較長，所以特別加發住家房屋補助費，充分考量到重建年2025年的營建物價變動幅度，加發建物補償費及自拆獎勵金合計25％之補助費，並且以保障大多數原有居住的住家優先，協助居民安置重建。有里長曾在座談會提到該補助應納入安置重建補助費計算，張善政也責成相關單位研議辦理。

另外除安置街廓重建協助外，對於申請配售安置住宅的部分，，每坪已調降3萬元，平均每坪約介於17至19萬元間，停車位並以低於成本及鄰近市場行情配售，每位約介於85萬元至125萬元間，並已於6月完成選屋，預計於9月辦理簽約，明年陸續完工並辦理移轉交屋。

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