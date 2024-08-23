行人過馬路車輛必須禮讓，但是行人闖紅燈違規穿越，台灣有帝王條款，但是對岸可就沒有了！大陸廣西一名微胖眼鏡男，違規紅燈穿越馬路，不爽一名轎車女駕駛沒有禮讓，直接在路中央分隔島，不斷對女駕駛嗆聲！女駕駛隨後用手機錄下，放上網路，引起網友熱議。

根據微博影片內容，這名微胖眼鏡男，因為擔心被拍攝，還用隨身包包阻擋臉部的一部分，但是這也沒有阻擋他嗆聲的過程，不斷對著女駕駛嗆，他住在別墅區，市區內也有房子，並嗆女駕駛就是窮逼，男子邊嗆邊走路還踢到地上的突起物，差點仆街，最後罵到沒詞了，不斷重複窮逼、窮逼。

網友們看到這段影片不淡定了，大家紛紛留言表示：「哪兒放出來的人妖，不對！人妖可比它好多了」、「娘娘的聲音說老子還怪有喜感的」、「中間還被絆了一下，前面再來個電線杆就完美了」、「自己瞎還拿著道德底線去威脅別人」、「哪裡來的巨嬰」、「自己違規還敢嗆聲」、「笑死我了，這男的早晚得和車親嘴」。