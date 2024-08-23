2024新竹市國際風箏節將於8月31日、9月1日於新竹漁港熱鬧登場，新竹市政府今(23)日舉辦國際風箏節記者會，由代理市長邱臣遠宣布活動正式開跑。邱臣遠透露，今年風箏節呼應龍年以「Dragon Day」為主題，會場展演的龍造型風箏將超過50隻，堪稱全球最壯觀的龍風箏展演。其中，逾10層樓高的三頭龍風箏和法國隊6米高擬真巨龍地景風箏，皆是首次在亞洲地區亮相演出，歡迎國人到訪新竹，感受全台最大風箏嘉年華盛會。

代理市長邱臣遠邀請民眾感受全台最大風箏嘉年華盛會。(圖/新竹市政府提供)

邱臣遠介紹，去年竹市國際風箏節榮獲「米蘭設計大獎–銀獎」及「美國繆思大獎–金獎」2項國際大獎殊榮，今年更是精采，邀請來自來德國、法國、哥倫比亞、印尼、泰國等5支國際團隊和台灣風箏好手，共有15支頂尖風箏團隊，以主題「Dragon Day」為靈感，展演獨特而精湛的龍造型風箏。台灣隊除了展演紐西蘭、荷蘭、德國授權的各式恐龍風箏外，也準備了多款創新、Q萌的東方龍、西方龍風箏和民眾分享，更帶來海洋動物等大型軟體風箏和特色Q萌的趣味造型風箏，以及特技風箏排字秀的展演；另外，可愛的竹市特派員「皮卡」也將首度飛上竹市國際風箏節與大家見面，將帶來一場既絢麗奪目又充滿可愛風格的視覺盛宴。

代理市長邱臣遠宣布新竹市國際風箏節「Dragon Day」8/31登場， 8月31日和9月1日晚上還有夜光風箏的展示。(圖/新竹市政府提供)

產發處長許智堡表示，除了空中的風箏展演外，今年的地景風動裝置藝術，也有別出心裁的規劃，法國隊除帶來的6米高擬真巨龍風箏，還有寬15米長的三頭龍地景風箏，矗立在會場，勢必震撼全場；周邊還有隨風飄揚的「叢林旗海」圍繞，彷佛置身恐龍世紀。到了夜晚，巨龍地景風箏將點上燈光，閃亮全場，形成廣受歡迎的夜光風箏秀。

許處長說明，此次風箏節的舞台區規劃一系列精采的表演節目，另更增設了Chill港在地市集邀請在地商家一起加入國際風箏節的盛會，市集將提供各式小吃、飲品、手作小物及各類親子DIY體驗活動。民眾只要於活動期間至新竹漁港波光市集、漁產直銷中心、貝殼市集及南寮周邊店家消費，並以「行動支付」方式付款（不限消費金額，便利商店除外），在活動會場的「紀念風箏兌換區」出示當日行動支付消費頁面，即可兌換紀念小風箏1支，每日限量500份，換完為止。

產發處表示，新竹火車站和樹林頭停車場皆設有直達新竹漁港的免費接駁車，歡迎國內外的朋友們，安排兩天一夜的新竹之旅。更多活動訊息請參考2024新竹市國際風箏節官網( http://www.hc-kite.com/ )，及新竹市國際風箏節臉書粉絲專頁( https://reurl.cc/b9Qonr )。

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