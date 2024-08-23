整晚共攔查14部汽機車，其中6部噪音超標車輛當場開單告發。（圖警方提供／簡銘柱翻攝）

桃園環保局聯手桃園分局，昨（22日）晚間8至11時，在南平路同德國中前設立噪音檢測點，展開「靜桃專案」大規模取締行動。（圖警方提供／簡銘柱翻攝）

桃園環保局聯手桃園分局，昨（22日）晚間8至11時，在南平路同德國中前設立噪音檢測點，展開「靜桃專案」大規模取締行動。警方以警用機車巡邏週邊噪音車熱點路段，攔下可疑車輛帶往檢測點進行噪音測試。整晚共攔查14部汽機車，其中6部噪音超標車輛當場開單告發，並要求車主後續複驗。

根據桃園分局統計，截至今年8月底，針對桃園區內各大噪音熱點，警方加強警政蒐證，並移請環保局審查改裝噪音車案件已高達4000多件。此外，環保、警方與監理單位聯合稽查行動中，當場開立噪音超標舉發單件數超過500件。桃園分局強調，針對深夜10點至隔日清晨6點這一「黃金時段」進行密集蒐證與通報，意在遏止改裝噪音車輛深夜擾民的惡行。

桃園分局交通組長林健祥指出，噪音車輛不僅嚴重干擾周邊居民的生活，更對交通安全構成重大威脅。高分貝引擎聲與過大排氣管噪音，不僅製造噪音污染，更會分散駕駛者注意力，增加交通事故的風險。此外，這些違規改裝的車輛，其操控性與安全性也可能受到影響，危及駕駛者及其他道路使用者的生命安全。「靜桃專案」的執行成果，彰顯了市府團隊在該計畫中的縝密部署與落實，為桃園市民打造更安全、更寧靜的居住環境。

桃園警方呼籲民眾積極檢舉非法改裝與噪音擾民車輛，可提供相關影像證據，並上傳至交通部公路局的「反映非法改裝車輛」檢舉信箱，或行政院環境部的「噪音車檢舉網站」。大家攜手合作，讓改裝噪音車無所遁形，共同維護社區的安寧與和諧。