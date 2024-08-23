新北市美術館(簡稱新美館) 23日成立並舉行第一屆第一次董監事聯席會議，會中所有董事一致通過，任命前空總台灣當代文化實驗場執行長賴香伶擔任首任館長，期許借重賴香伶的藝術學養及豐富經歷，帶領新美館邁向嶄新發展。

新北市美術館今（23）日成立並舉行第一屆第一次董監事聯席會議，副市長劉和然以董事兼任董事長身分召集主持，通過任命前空總臺灣當代文化實驗場執行長、前台北當代藝術館館長賴香伶擔任首任館長。（新北市文化局提供）

新北市政府表示，此次新美館董事長由副市長劉和然兼任，希望借助其豐富的行政專業，帶領新美館首屆董監事會穩健發展。此外，新北市政府亦將館長提名人選提交董事會，所有與會董事一致通過任命賴香伶為新美館首任館長，期許借重賴香伶豐沛的美術館經歷與國際視野，為新美館擘劃未來發展藍圖，奠定堅固基石。

新美館首任館長賴香伶具有藝術史及博物館學專業背景，並有豐富的藝術機構創辦、營運及策展經驗。曾任台北當代藝術館館長，上海外灘美術館創館館長，以及空總台灣當代文化實驗場首任執行長，並曾於國立台灣美術館及台北市立美術館擔任策展人。長期致力推動當代藝術的實驗創新、公共參與、社會連結及國際交流等。

賴香伶在新美館發展願景報告中，表示新北市是台灣社會的縮影，擁有多元異質的自然景觀、族群構成、產業經濟和豐沛的城市動能，不僅是許多前輩藝術大師的創作棲居所在、台灣前衛藝術的生發地，也是當代藝術的製造工場。作為新北市首座現當代美術館，新美館將立足在地、放眼世界，以跨地方性思維和多元史觀，探討台灣藝術史與世界的關聯，並考察社會脈動及時代趨勢，鼓勵跨域創新的藝術實踐。

賴香伶強調美術館作為社會機構的公共使命，倡導社會包容與文化平權，鼓勵全民參與和自主學習，並期待由社會服務的角度扮演傾聽的美術館，重視觀眾的需求與反饋，同時須能面向未來，關注社會永續和人類福祉。未來新美館亦將開發跨機構結盟合作，支持新世代的藝術參與，以促進藝文生態之良性發展。