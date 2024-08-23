PM Modi arrived at Kyiv Central Railway Station from Poland to commence his one-day visit to Ukraine.#PMModi #PMModiUkraineVisit #Ukraine #India #Kyiv #Poland #PMModiInPoland



This marks the first visit by an Indian Prime Minister to Ukraine since it gained independence from… pic.twitter.com/9ODCErmt0x — The UnderLine (@TheUnderLineIN) August 23, 2024

今年6月成功拿下第3任期的印度總理莫迪（Narendra Mod）周五（23日）飛抵基輔訪問，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會談。這是1991年烏克蘭脫離前蘇聯獨立以來，首度有印度總理到訪。專家分析，前不久才訪問莫斯科的莫迪此番有意展現不跟俄羅斯站同一邊的態度，基輔也希望藉此讓烏、印兩國關係正常化。

路透社報導，莫迪此時造訪基輔正值俄烏戰爭瞬息萬變的時刻，烏軍8月6日越界突襲俄羅斯西部邊境庫斯克州，俄軍則在烏克蘭東部緩慢穩定推進。莫迪7月才飛到莫斯科見了俄國總統普丁（Vladimir Putin），這個月又到基輔，這對於烏克蘭而言是大事一樁，因為基輔當局一直努力透過外交管道與「全球南方」（Global South）國家交好，以確保俄烏戰爭能以公平方式結束。

周四訪問波蘭的莫迪，周五搭乘火車抵達基輔。烏克蘭鐵路公司公布了莫迪在基輔步出火車車廂、烏克蘭官員在場迎接的畫面。莫迪在社群平台X發文表示：「今早我抵達了基輔，受到印度僑民熱烈歡迎。」到訪之前，莫迪表示自己期待分享「和平解決當前烏克蘭衝突的看法」。

烏克蘭總統辦公室顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）向路透社表示，莫迪訪問基輔的意義重大，因為印度對於俄羅斯「的確有一定程度影響力」：「對於我們而言，與這些國家（全球南方國家）以有效率的方式建立關係，向他們解說終結戰爭的正確方式，這是很重要的，也符合他們的利益。」

#WATCH | PM Modi and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy honour the memory of children at the Martyrologist Exposition in Kyiv pic.twitter.com/oV8bbZ8bQh — ANI (@ANI) August 23, 2024

莫迪7月訪問莫斯科之計，俄軍對烏克蘭執行一輪猛烈的飛彈攻擊，一家兒童醫院挨炸。這場襲擊讓莫迪在與普丁的峰會過程以帶有情緒的字眼向普丁含蓄譴責。莫迪的莫斯科之行也讓澤倫斯基痛批，「看到世界上最大的民主國家領導人在莫斯科擁抱世界上最血腥的罪犯，這令致力和平所做的努力大失所望、有如毀滅重擊」。

印度長期與俄羅斯擁有密切的經濟與國防互動，在俄烏戰爭開打後曾公開批評戰爭導致無辜人民死亡。不過，西方國家對於莫斯科採取強硬制裁、切斷貿易往來之後，印度仍加強與俄國的經貿連結，以往很少採購俄羅斯原油的印度煉油商，在2022年俄國入侵烏克蘭以來，已經成為莫斯科海運石油的最大客戶。俄國石油占印度石油進口量2/5以上。

烏克蘭政治分析家費森科（Volodymyr Fesenko）預料，莫迪的基輔之行並不會針對結束俄烏戰爭提出具有突破意義的提議，談判必須在軍事穩定的條件之下進行。不過莫迪到訪基輔仍很重要，除了展現印度「不站在俄國那邊」的態度，基輔也希望在莫迪莫斯科之行之後讓烏克蘭與印度雙邊關係正常發展。