韓國起亞虎啦啦隊成員李珠珢，擁有一張美得像AI的臉蛋，以一首魔性「三振舞」暴紅，先前受邀來台應援時，可愛笑容深受台灣球迷喜愛，紛紛敲碗希望她能夠來台發展。近日李珠珢返韓後，從昨（22日）晚至今，一連在IG連續更新8篇貼文，包括她的表情、刺青再度受到網友討論。

李珠珢近日在台韓兩地都擁有極高人氣，近日回到韓國後，李珠珢昨晚在IG更新多篇貼文，包括綁著招牌丸子頭造型，在場邊大跳經典三振舞蹈的片段，不過有眼尖粉絲發現，李珠珢的應援過程中，有不少面無表情與笑容尷尬的表情被捕捉，其中疑似還刻意將刺青部位用膚色貼布覆蓋住。

李珠珢人氣暴漲，貼文湧入許多台灣粉絲留言。（圖／翻攝自 IG @my._.chuuu）

如今可以發現，李珠珢貼文的留言區雖然仍有不少韓文留言，不過也明顯被大量中文湧入洗版，不少網友將焦點放在她在韓跳舞時的表情，留言向李珠珢招手喊話：「來台灣吧，刺青根本大大方方露出來」、「李珠珢加油！只要妳願意來台灣發展，台灣永遠歡迎妳，台灣人一定會非常寵愛妳喔」、「合同日期過了就來台灣吧」、「歡迎來台灣，可以笑到合不攏嘴」、「感覺來過台灣之後，比較放的開了，笑起來才好看」。

許多台灣粉絲敲碗李珠珢來台發展。（圖／翻攝自 IG @my._.chuuu）

不過也有理性網友認為李珠珢年僅19歲還太小，對於未來，還是希望大眾給予她更多考慮空間，「台灣的粉絲們，請多用溫暖的鼓勵與加油，替代請求來台灣。畢竟年紀很小，離鄉背井也是一個重大決定。不管她在哪邊發展大家都還是希望她開心的。她怎麼決定我們都支持」。