苗栗地檢署是在查辦苗栗縣後龍鎮山區一處非法大型棄土場，從今年2月起開始收受各地營建廢棄物，短短4個月已堆成廣達1公頃多的超大土坪，苗栗地檢署檢察長蔡宗熙親自赴現場會勘。（謝明俊攝）

苗栗地檢署查辦苗栗縣後龍鎮超大非法棄土場案，扣押貨運業者砂石車16輛。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗地檢署查辦苗栗縣後龍鎮超大非法棄土場案，扣押貨運業者砂石車16輛。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗地檢署月前查辦苗栗縣後龍鎮一處大型非法棄土場，檢察長蔡宗熙親自赴現場勘查，承辦檢察官彭郁清經過1個多月釐清案情後，確認由蔡姓主嫌所經營的台新通運及統新通運等兩家公司，涉嫌自桃園等地建築工地收受廢棄土方後，載往後龍非法棄土場棄置，檢方傳喚蔡某，發現蔡仍滯留國外未返，檢方除了聲押公司吳姓、林姓員工獲准外，並向法院聲請扣押2家公司共16部砂石車獲准，目前均暫移置經濟部水利署第三河川分署保管。

苗栗地檢署是在查辦苗栗縣後龍鎮山區一處非法大型棄土場，從今年2月起開始收受各地營建廢棄物，短短4個月已堆成廣達1公頃多的超大土坪，苗栗地檢署檢察官彭郁清指揮刑事局、苗栗縣警局及保七總隊第3大隊等單位查辦，並於6月間會同環保部環境管理署中區環境管理中心前往現場會勘，同時指揮警方搜索多處地點，傳喚、拘提被告及證人共6人到案說明，查扣二台挖土機等機具及扣得相關證物。檢方訊後認為被告吳姓女子涉嫌違反廢棄物清理法、水土保持法及山坡地保育條例等犯罪嫌疑重大，向苗栗地院聲請羈押禁見獲准。

檢方持續清查幕後載運廢土公司，確認是由蔡姓被告等人經營的台新通運公司以及統新通運公司涉案，並查出蔡姓被告等人涉嫌自建築工地收受廢棄土方後，載往後龍鎮非法棄土場任意棄置，蔡某經檢方傳喚多次，迄今仍滯留國外，不過，檢方已陸續向苗栗地院聲請羈押吳姓被告、林姓被告2人獲准。

承辦檢察官鑑於蔡某這2家公司並非首次遭檢察機關查獲違反廢棄物清理法犯行，為保全犯罪所得沒收，兼避免犯嫌繼續利用犯罪工具危害環境，特向苗栗地院聲請扣押2家公司名下的砂石車共16台，苗栗地院於8月16日裁定准予扣押後，檢方於19、20日陸續扣得砂石車16台，目前均暫移置經濟部水利署第三河川分署保管。