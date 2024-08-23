大陸福建省恢復馬祖小三通，金門地方也期盼陸客到來。針對兩岸的觀光交流，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉表示，政府一直採取開放態度，但阻礙的關鍵「當然在對岸」，希望交流有來有往，若只有一方同意、一方不同意，或是一方熱、一方冷，就不叫真正的交流。

「真正的交流是雙向交流」，羅文嘉23日在海基會背景說明會指出，目前台灣不止金馬的國人皆可自由到對岸旅行、觀光，從事各種活動，但大陸目前對於其國民到台灣觀光仍然採取禁止。

羅文嘉強調，歡迎全世界喜歡台灣、想認識台灣的朋友前來台灣，包含大陸境內所有想來台灣走走看看、認識台灣美好價值的朋友，「我們都張開手臂歡迎」。

有媒體報導，大陸福建平潭有百餘名旅客申請9月中搭船來台。對此，羅文嘉坦言，尚未了解其具體申請內容，對此無法評論。但原則上具體來看，正如賴清德總統在520就職演說所述，政府希望從觀光和學位生的交流開始做起，「在這樣的政策下，我們歡迎陸客來台灣旅行觀光，也希望對岸開放」。

目前尚未重啟平潭到台灣的客運航線，若同意平潭旅客來台將如何處理？羅文嘉表示，開放當然要配套措施，若之前雙方未協調好，就可以盡快來協調，而這屬於陸委會的職權範圍。他說，若海基會收到陸委會確定的相關做法，就會跟相關的旅行團體、業者進行溝通，並協助完成。