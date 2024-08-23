離岸風電風機機艙製造商西門子歌美颯在台中港累計已投資29億、擁16.5公頃土地，其中14MW機艙新廠已於15日開幕並啟動新產線，新廠產能每年約可達2GW。港務公司23日表示，西門子歌美颯預計2026年前生產73支14MW風機供應海龍使用、提供300個就業機會，同時也全力開拓日韓等亞太市場，滿足剩餘產能。

西門子歌美颯台中風機機艙廠瞄準整個亞太地區市場，產能最高可達每年2GW，目前已承接海龍1GW訂單，未來也瞄準進軍韓國、日本等國離岸風電市場。

海龍計畫與西門子歌美颯的73支14MW風機供應與風機運維服務協議，是海龍計畫規模最大的製造合約；而西門子歌美颯在台灣生產的14MW風機，也是西門子歌美颯目前商轉風機中最大型機款。

港務公司表示，西門子歌美颯在台中擴建新產線，是在歐洲以外地區設置的第一座機艙廠；西門子歌美颯自去年在歐洲開始製造14MW風機，台灣則是首度在歐洲以外地區之生產，該廠是亞太區唯一、且最具規模的離岸風機機艙廠。

為產製海龍風場所使用的14MW風機，西門子歌美颯將台中機艙組裝廠擴廠，把產線改裝為完整的裝配線，進行機艙輪轂、後端之生產與組裝；新廠於15日完工啟用產線，工廠面積及員工人數增加為原先的三倍，在此組裝的風機零組件超過10,000個，包含許多國內新投入離岸風電產業的廠商所供應的關鍵組件。

西門子歌美颯表示，開廠前已遴選35位台灣菁英前往丹麥及德國學習，包含20 位機艙技師以及 15 位管理階層、後勤人員等。經濟部產業發展署副署長鄒宇新表示，樂見西門子歌美颯將德國風機組裝技術輸出至台灣，落實製造、技術及培育人才等在地化承諾。