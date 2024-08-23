本月24日，日本福島第一核電廠核汙水排海將滿一周年。據韓聯社報導，韓國總統辦公室23日強調，日本福島一核排放核汙水已有一年，從科學角度來看沒有出現異常情況，「共同民主黨」等在野黨方面散播的「福島怪聞」都是謊言。

韓國總統室發言人鄭慧全（音）當天在首爾龍山總統府舉行記者會時指出，在核汙水排放一周年之際，所謂「福島怪聞」已被證實是在野黨方面散播的毫無科學依據的謠言，在野黨不僅沒有就此道歉，依舊展現出不負責任的態度。

鄭慧全說，過去一年來，政府在境內海域、公海等處採集試料，進行了4.96萬次檢測，沒有一次檢測結果超過安全標準。在野黨若不散播諸如「核廢料、第二次太平洋戰爭」等荒誕無稽的謠言，政府也不會在此過程投入1.6兆韓元預算。在野黨若信任科學依據為民生開展政治工作，這筆巨款就可以用於社會弱勢族群。

鄭慧全還表示，所幸國民明智，相信科學和政府，三大連鎖超市水產品銷售額超過往年，日本水產品進口也多於去年，水產品消費呈現增勢。儘管如此，在野黨非但不道歉，仍舊以過激言辭專注於煽動，反復作出無依據、無邏輯和不負責任的行為。希望在野黨繼瘋牛病、「薩德」電磁波謠言之後，停止分裂國民的煽動之舉，向國民道歉。

韓國朝野政黨也展開了激烈爭辯。執政黨「國民力量黨」表示，日本福島核電廠排放汙水是國民們不希望看到的遺憾的事情，但共同民主黨進行政治煽動更是卑鄙無恥，敦促民主黨向國民道歉。國民力量黨強調，為了防止民主黨散布來歷不明的謠言，僅政府投入的稅金就超過了1.5兆韓元，漁民的負擔更是難以形容。

共同民主黨則反駁說，執政黨宣稱日本核電廠「處理水」排放一年並未出現安全問題，把「核汙水」說成日本主張的「處理水」，站在了日本一邊。民主黨說，核汙水流入韓國海域需要4年至10年的時間，而執政黨卻主張已經過了一年，並未發生任何問題，這是無知且不合邏輯的論調。

韓國朝野政黨黨首會談原定於25日舉行，後被推遲。對此，民主黨表示，將於下周初重新舉行兩黨工作磋商，商討黨首會談的議題等細節問題。