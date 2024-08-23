7月凱米颱風全國休假2到3天，餐飲業、百貨公司成受害者。經濟部統計處今(23)發布餐飲業營業額，意外衰退2.9％。零售業雖年增3.4％，可是百貨公司、服裝店因關店休息，業績同樣負成長。

7月零售業營業額為4039億元，年增3.4％，汽機車業在民俗鬼月前車商銷售競賽衝刺下，成長14.6％，為7月最火紅。受惠展店及線上線下多元行銷活動挹，加以凱米颱風來襲推升民生物資需求，便利商店、超級市場、量販店各年增4.5％、7.2％、2.5％。然而百貨公司、服飾品業就被颱風假拖累，前者年減4.9％、後者減3.1％。

餐飲業7月餐飲業營業額850億元，年減2.9％，是農曆春節2月後，半年來首見負成長，非在預期內。主要就是凱米颱風期間，餐館及飲料店有不少門市暫停營業。

但是經濟部統計處副處長黃偉傑表示，雖然餐飲業受颱風假2到3天影響，營業額仍是歷年同月第二高，顯見國內消費動能還是在。他預期接下來正成長趨勢不變。只是去年有高基期背景，接下來成長幅度估會縮小在0％到3％之間。

零售業表現上，黃偉傑提醒要觀察出國人潮狀況。已有部分精品業者反映，大家出國去玩，把消費力移到國外去，近期消費業績有下滑。可是整體在中元普渡供品採買及父親節、情人節送禮商機下，奧運賽事期間業者又推出優惠促銷，8月仍可望成長3.5％。