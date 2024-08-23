高雄市鼓山區一間越式洗頭店的老闆娘范姓女子，因拍攝搞笑影片「自導自演」，將保時捷愛車貼滿衛生棉，並在影片中表示「我報警察了，誰做的趕快給我出來？我不想把事情變那麼大」，引起網友們的關注；警方後續追查出是范女自行所為，將依社維法送辦，對此，范女也出面道歉，並且是影片有上、下集，且當初是想拍搞笑影片，沒想到引起軒然大波。

據《ETtoday新聞雲》報導，34歲范姓闆娘因有開設越式洗頭店，還另外經營影音平台短影音，當初她也是希望讓店裡的生意變得更好，讓網友看得開心快樂，因此，拍攝搞笑短影片；而這次引起的影片風波，其實後面還有一部影片，就是要告訴大家衛生棉是自己貼的，並非他人所為，但沒想到，這麼快就上新聞被報出來。

范女對這次造成的風波也感到抱歉「讓大家嚇到了」，她表示昨(22)日上午就有警察打來，但她中午後才起床，後來也去警局說明，她也解釋影片中說她一定會報警，並非已經報警，這是她國語不好導致，並自我調侃「她要重新去學習了」。

范女也還原影片分為上、下集，並且設定一飾兩角，分別是扮演媽媽與自己兩角度，她提到由她容易買完東西後就忘記，經常放到過期造成浪費，而媽媽就會拿過期的衛生棉來貼，要讓她丟臉，警惕她以後不能把東西放到過期，不然下次就會貼滿店門口。

這起事件發生於日前范女拍攝的影片在網路上流傳，當時她的愛車保時捷粉紅跑車，遭人貼滿衛生棉，因此，她在影片中痛罵「我報警察了，誰做的趕快給我出來？我不想把事情變那麼大」。

轄區鼓山分局經調閱該大樓監視器，調查後發現是范女「自導自演」，保時捷跑車上的衛生棉全是范女自行黏貼，然後再拍片上傳影音平台，范女後續到案說明後，坦承是自己要拍攝搞笑影片，因此自己貼的；對此，警方表示，全案詢畢後，依違反《社會秩序維護法》第63條第1項第5款移送高雄地方法院簡易庭，最高可處3日拘留或3萬元罰鍰。