洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天在對守護者系列賽的最後一戰，於4局上率先揮出右外野陽春炮，幫助紐約客最終以6比0勝出。賈吉續以48轟領先全大聯盟，也保持在單季60轟的速度上，尋求締造美聯首位二度單季60轟的紀錄。

「如果這項紀錄代表著能帶來冠軍戒指，並在季後賽中帶來樂趣，那肯定會很酷。」賈吉賽後表示，「我只是想做同樣的事情，保持一致，重複我的揮棒動作，也盡量不去想太多，我也認為憑藉我們的球隊，能夠讓我的工作變得簡單。」

美聯歷史上只有3人揮出過單季60轟以上，且都來自洋基隊，包括「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的60轟、馬里斯（Roger Maris）的61轟與賈吉在2022年締造的美聯紀錄62轟，但在美聯仍未有人能兩度揮出單季60轟以上。

如今賈吉有機會向這個里程碑二度叩關，今天是洋基本季第128場例行賽，在洋基隊史也只有賈吉和魯斯、馬里斯能在例行賽的頭128場揮出48轟以上，按照目前的速度，賈吉可以在162場例行賽結束後，揮出60至61轟。

驚人的是，賈吉本季仍維持3成34的高打擊率，洋基王牌投手寇爾（Gerrit Cole）說：「這太令人印象深刻了，環顧整個聯盟會看到打擊率很高的球員，而其中有相當多的內野安打，這傢伙卻幾乎都是二壘安打和全壘打，現在肯定沒有人可以與他相比。有他在我們隊上是很美妙的經歷。」