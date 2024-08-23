烏克蘭支持西非叛軍的行動引火上身，今年（2024）7月6日，西非國家馬利、尼日與布吉納法索宣布邦聯化，制憲組成沙赫爾國家邦聯（Confederation of Sahel States），最近這3個國家要求聯合國安理會（UNSC）譴責基輔，指控烏克蘭協助襲擊了馬利境內由克里姆林宮支持的瓦格納傭兵（Wagner）以及馬利政府軍，該襲擊導致131人死亡。

Burkina Faso, Mali and Niger have urged the UN Security Council to ‘take responsibility’ for Ukraine's alleged support of rebels, following an attack in July in which Malian soldiers and mercenaries from Russia's Wagner group were killed https://t.co/s3B2x3G41V pic.twitter.com/6NvLC3pB55 — Reuters (@Reuters) August 21, 2024

綜合《泰唔士報》（Times）及本報先前報導，7月27日，克宮支持的瓦格納傭兵於在非洲遭遇迄今為止最嚴重的失敗，數十名俄羅斯人遭圖阿雷格叛軍（Tuareg）伏擊喪生，烏克蘭軍事情報局（GUR）迅速宣稱對此行動有所貢獻。

這番自誇現在看來，更像是基輔的一次對外政策象徵性的失敗，因為布吉納法索、馬利和尼日軍政府向聯合國安理會致函，要求譴責烏克蘭涉嫌支持西非沙赫爾地區的叛軍。

馬利在本月初因烏克蘭軍事情報局發言人稱，馬利北部的分離主義組織圖阿雷格叛軍在襲擊中獲得了烏克蘭「不僅僅是情報」的支持，而與烏克蘭斷絕了外交關係。幾天後，尼日的軍政府出於對其鄰國的聲援，也採取了同樣的行動，指責烏克蘭支持「國際恐怖主義」，並稱圖阿雷格叛軍在伏擊中至少殺死了84名俄羅斯士兵和47名馬利政府軍士兵。

在致聯合國安理會的信中，馬利、尼日和布吉納法索的外交部長要求安理會「承擔責任」，阻止威脅區域和大陸穩定的「顛覆行為」。自2020年以來，這3個國家在軍政府上台後，與其傳統的西方和非洲地區盟友疏遠，轉而尋求莫斯科的軍事支持，以應對席捲沙赫爾地區的聖戰叛亂。

外交官證實，這封信函由布吉納法索、馬利和尼日爾組成的「沙赫爾國家邦聯」發布在社交平台X上，並已分發給聯合國安理會的15個成員國。

烏克蘭尚未對此信函發表評論，但此前曾表示沒有證據表明其支持馬利叛軍。這與烏克蘭軍事情報局發言人尤索夫（Andriy Yusov）聲稱該機構參與了「針對俄羅斯戰爭罪犯的成功行動」的說法相矛盾。

被美國視為境外智庫第1名的英國皇家國際事務研究所（Chatham House）的非洲專家梅利（Paul Melly）表示，「對許多非洲人來說，這只是外部勢力利用該大陸作為血腥的競爭戰場的又一例證。」

據報導，在過去一年中，烏克蘭特種部隊還參與了蘇丹針對瓦格納傭兵的行動，這是烏克蘭軍事情報局聲稱，要將戰鬥帶到俄羅斯邊界之外的雄心的一部分。

這一策略正在考驗烏克蘭試圖在非洲大陸和整個全球南方爭取更廣泛支持的努力，以對抗莫斯科的侵略。許多非洲國家在這場戰爭中保持中立立場。在2022年2月入侵後不久的聯合國大會投票中，54個非洲成員國中只有28個投票譴責俄羅斯。