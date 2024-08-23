萬海航運（2615）今（23）日舉行13,100TEU新造船「曦春輪」命名暨公益捐贈活動，由萬海董事長陳柏廷及三星重工副董事長兼總經理崔成安共同主持，預計8月下旬交付，投入萬海亞洲－北美東岸航線營運。

萬海自2021年起，與南韓三星重工船廠簽訂13艘13,100TEU級系列船舶，「曦春輪」是系列船舶第10艘，預計2025年下半年全數交付完畢。

隨著新船陸續交付，萬海表示，象徵自有船隊進一步拓展與升級，不僅提升船舶運力，也強化市場競爭力，有助公司在遠洋航線的經營與發展，提供客戶更加多元及優質的運送服務。

根據Alphaliner數據，截至今日，萬海有123艘船、51.42萬TEU，自有船舶運力逾96％。

萬海與南韓三星重工船廠簽訂13艘13,100TEU級系列船舶，船舶全長335公尺、寬51公尺，最大吃水16公尺，採用新型主機並搭配多項環保節能設計，有效降低碳排放，提升燃油效率，且取得「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，可利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及設備運作情形，有助於第一時間了解船舶的狀態，確保安全可靠的海上運輸服務。

本次新船命名結合公益捐贈，捐款予南韓巨濟市身障人士職訓機構－希望之港，協助其翻修必要老舊設施。