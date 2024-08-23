花蓮一所幼兒園2歲5個月女童，被男童咬傷、頭部攻擊，臉頰留下個深深咬痕，施暴長達10多分鐘，家長看了「心都要碎了」，家長控訴，女童一度拉著老師表達痛，卻沒受到妥善處理，並質疑園方隱匿監視器畫面片段。園方今坦承疏失，教育處已立案調查。

家長控訴，5日收到園方傳簡訊通知，稱女兒被同學咬傷臉頰，打電話詢問園方傷勢是否嚴重，要不要送醫等，不過園方說他們處理就好，只是一般小朋友打鬧且已擦藥，不過回家卻發現女兒臉部受傷很嚴重，出現情緒異常，甚至嘔吐等。女兒驗傷後，心理創傷，在身心科治療中。

在家長要求下，園方才提供一段10秒咬傷的畫面，並非完整的影片，在影片中，發現女兒遭施暴10多分鐘，毆打頭部多達26次，甚至還有掐脖子推牆、咬傷3次的嚴重情況。

園方說老師當下在照顧其他同學沒注意到，但家長表示，影片中女兒多次清楚向老師表達受傷與不舒服，不但有拉老師示意，也有比自己受傷的臉，但老師都沒有立即處理，認為這樣根本沒有善盡照顧幼兒安全的責任。

園方發出給家長的公開信致歉，稱幼幼班都是2歲的孩子，第一次離家上學，開學的狀況比較多，老師都盡心照顧，對於孩童受傷也很不捨，園方並沒有漠視不理，目前全力配合教育處調查。

縣府教育處特殊及幼兒教育科長林毓敏表示，8月8日接到社會處通知，即訪談家長、進入園所要求提供監視器畫面等；根據教育部訂定教保員違法處理流程，縣府組成審查小組與認定委員會，決議讓當事老師調離現職，避免與孩童接觸。16日召開委員會，現在都還在調查中；而該幼兒園師生比是2比16，符合法律規範。

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