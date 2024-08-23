南投縣府補助敬老愛心卡搭乘特約計程車上路後，陸續傳出盜刷卡片、假借特約車隊名義等違法情事。縣府23日表示，將透過GPS定位紀錄稽核，調查異常交易數據，預防與稽查不法情事，並建議民眾紀錄搭乘資訊，如有糾紛可提起申訴。

南投縣今年7月1日起特約計程車隊共9家，累計約4500輛計程車安裝刷卡設備，提供敬老愛心卡刷卡服務。

縣府表示，每趟車資最高補助100點（元），每天最多可刷4趟，可從每月1000點補助扣抵，其餘金額可利用卡片儲值現金扣款，或支付現金。

針對陸續傳出有盜刷卡片、假借特約車隊名義等違法情事。縣府表示，為防止弊端，將透過GPS定位紀錄稽核交易資料，調查異常交易數據，並比對車隊提供行車的軌跡資料，藉以預防與稽查不法情事。

縣府建議民眾，搭乘特約計程車時，先記下計程車所屬車隊、車牌號碼、司機姓名及乘車時間等搭乘資訊，如果發生交易糾紛等問題，可依據搭乘資訊向計程車隊或縣府社會及勞動處進行申訴。

縣府強調，如查獲計程車司機假借特約車隊名義，以詐欺方式誘騙民眾搭乘，將移送警方及交通主管單位處理，提醒業者切記不要以身試法。