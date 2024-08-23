浸水營國家步道22日發生蜂螫事件，20人登山團3人被螫，2人獲救，但41歲洪姓男子送醫不治。捕蜂專家今天進入現場未發現蜂窩，僅見游離蜂，因蜂窩未除且路況不佳，暫停開放至31日。

浸水營古道台東端發生虎頭蜂攻擊，台東縣政府農業處今天委請捕蜂專家到現場摘除蜂窩，人員抵達現場後，四處尋找並未發現蜂窩，只見游離蜂。台東縣政府和林業及自然保育署強調將擴大尋找蜂窩。

浸水營國家步道西起屏東縣枋寮鄉的水底寮，終至東端的台東縣大武鄉的加羅板部落，為台灣所有橫越中央山脈古道中，越嶺點最低、使用頻率最高，且使用時間最長的古道。

浸水營國家步道沿途仍留有許多古道遺跡，生物歧異度之高、稀有植物之多堪稱全台數一數二，其中又以蕨類及蘭科植物最為豐盛精彩，是一條富含人文史跡與特殊自然生態景觀。

農業部林業及自然保育署網站公告，浸水營古道東段受凱米颱風影響，加羅板溪暴漲未退，封閉時間延長至8月31日，屆時視路況更新開放情形。