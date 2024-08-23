籃球啦啦隊女孩Wendy（林宛璇）憑藉一雙長腿與高䠷的模特兒身材，以及和網紅孫生交往過的事蹟，迅速打響名號。怎料，Wendy日前才剛離開電豹女的行列，今（23日）又再度宣布迎來人生新身分，讓眾人好吃驚。

據悉，Wendy是初代電豹女成員，從2021年加入至今已有3年的時間，今年也幸運見證了球隊拿下總冠軍。雖然在這段時間，外界都在聚焦她和孫生的戀情風波，雖然兩人已經分手，但不可否認Wendy確實為電豹女帶來龐大聲量。

除了Ｗendy（左二），還有馬妹、艾融、牛奶共4名人氣成員離隊。（圖／IG@電豹女）

怎料，隨著籃球休賽期間，各大啦啦隊正經歷合約階段，21日竟突然宣布Wendy離隊的消息，其他還有人氣成員馬妹、艾融、牛奶都確定離開，讓眾多球迷感到無比震驚。

Wendy也在官方貼文底下表示：「感謝雲豹這三年的照顧！」粉絲紛紛不捨回應，「我會哭！」、「紅的都沒留住...」、「沒有Wendy怎麼看雲豹」、「紅的都走了，不知道要看誰了」。

直至今日，Wendy宣布重大好消息，成為全新電競女團「TALON EMPRESS塔龍女孩」的成員，確定轉戰電競圈。她興奮地說，「這不只是一個新的挑戰，也是和其他女孩一起共度精彩時光的機會，我們會一起打遊戲、一起訓練，期待在接下來的比賽中和大家一同見證我們的成長與突破。」也讓大家十分期待未來的表現。