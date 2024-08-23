桃園市龍潭區店子湖垃圾掩埋場，居民發現近日有多輛卡車進場覆土，懷疑垃圾清除計畫是否延緩，桃園市政府環保局澄清是為了確保安全及避免影響環境品質，掩埋場均會定期進行覆土作業。國民黨立法委員呂玉玲批覆土欲蓋彌彰，盼市府盡快整頓垃圾並焚燒。（呂玉玲提供／廖姮玥桃園傳真）

桃園市龍潭區店子湖垃圾掩埋場，是多年來困擾地方的問題，居民發現近日有多輛卡車進場覆土，懷疑垃圾清除計畫是否延緩，桃園市政府環保局澄清是為了確保安全及避免影響環境品質，掩埋場均會定期進行覆土作業。據了解近期環境部長彭啟明將來考察才會大動作覆土掩埋，國民黨立法委員呂玉玲批覆土欲蓋彌彰，盼市府盡快整頓垃圾並焚燒。

環保局回應，目前龍潭店子湖掩埋場約累積8萬噸暫置垃圾，為了確保安全及避免影響環境品質，掩埋場均會定期進行覆土作業，焚化廠整改期間每日垃圾暫置約5公噸，待中壢欣榮焚化廠整改完成後，每日收運垃圾將全數進焚化廠處理，待欣榮焚化廠整改後依焚化廠餘裕量逐步去化龍潭店子湖、觀音保障及楊梅員本等掩埋場之暫置垃圾。

呂玉玲會勘時說到，店子湖掩埋場垃圾堆積如山，隨時都有崩塌的危險，惡臭瀰漫和蚊蟲孳生的問題，多年來讓附近的民眾苦不堪言。這裡只是垃圾的轉運站，廢土跟垃圾混在一起，是否為欲蓋彌彰？據悉，是彭啟明跟立委要前往視察才大動作覆土，當即要求不准覆土，盼加速垃圾處理，解決問題。